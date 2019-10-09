Многодетные погорельцы нуждаются в помощи

Многодетная семья из села Семеновское-Красное Суздальского района, оставшаяся без крыши над головой после крупного пожара, нуждается в помощи. За считанные минуты огонь уничтожил дом, в котором проживало более 20 человек — взрослые и дети. Накануне зимы люди остались без теплой одежды, обуви и вещей первой необходимости. Из строения успели вынести только два холодильника и стиральную машину. Все остальное пропало.

Лилия Шевчик, многодетная мама:

Вчера была у снохи срок рожать, уже все приготовили, уже все было наглажено, и все пропало.

Но ничего, слава Богу, правда, она немного такая невменяемая.

У нее все сгорело, даже документы, с которыми идти в роддом.

Я в таком состоянии, что даже не знаю.

Просто с нуля жизнь начинается!

В доме было все на своих местах, порядок был во всем, нужды не было ни в чем, сейчас мы просто остались без ничего.

От ноля до 27 лет ничего нет…

Уже сегодня понятно, что дом восстановлению не подлежит. Огонь уничтожил стены, внутренние перекрытия, вот-вот рухнет крыша. Утром на пепелище приехала многодетная мама со старшими сыновьями. Лилия Шевчик не смогла сдержать слез. Собственными силами они строили дом 16 лет. Огню хватило полчаса, чтобы от домашнего очага остались одни головешки.

На момент пожара в доме находилось 12 человек, в том числе беременные женщины и дети.

Люди выбегали на улицу босиком. Пока взрослые пытались спасти хоть что-то, детей приютили соседи. Администрация района предложила погорельцам несколько комнат в общежитии поселка Садовый, но на время семья переехала к друзьям в Боголюбово.

Лилия Шевчик, многодетная мама:

Знакомые нас приютили, у них трехэтажный дом.

Пока мы у них, потому что у детей стресс.

Им надо вместе быть.

Как узнали, что нас хотят поместить в общежитие, они прям в истерике.

Поэтому мы пока там будем.

Здесь надо все убирать, восстанавливать.

Чудесным образом на пепелище сегодня удалось найти коробку с документами. Она почти не обгорела в комнате, от которой ничего не осталось. С паспортами и свидетельствами о рождении получать материальную помощь семье будет легче. Предполагается, что на каждого человека районная администрация выделит по 10 тысяч рублей. Обещают власти помочь и со строительными материалами. Семья Шевчик планирует возводить новый дом на старом фундаменте.

Уже сегодня на территории Суздальского района будут организованы пункты сбора материальной помощи. Вещи будут принимать в домах культуры и местных администрациях. Если вы готовы помочь многодетным погорельцам, мы оставляем вам телефон для связи: 8-903-645-0538 — Лилия Борисовна Шевчик.

Ранее «Призыв» сообщал о возгорании в доме многодетной семьи Вязниковского района. На пожаре погиб 17-летний юноша. Возбуждено уголовное дело.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»