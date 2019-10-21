Многодетную мать наказали за истязание шестилетней дочки

Многодетная мать признана виновной в истязании своей шестилетней дочки. Вязниковский городской суд вынес 25-летней женщине приговор — ограничение свободы сроком на один год. Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке. Об ужасах, творящихся в семье, стало известно, когда после очередных побоев девочка ушла из дома к своему отцу, который проживал отдельно. Ушла она не одна, а вместе со своим шестилетним братом, который также подвергался наказаниям. Причем истязала двойняшек не только мама, но и бабушка.

При осмотре детей эксперт зафиксировал многочисленные кровоподтеки и ссадины.

— В период выяснения семейной обстановки малыши проживали с папой. Только после организации надлежащего контроля за благополучием детей со стороны органов системы профилактики 6-летних двойняшек передали маме, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Женщина, воспитывающая еще одного маленького ребенка, заверила на следствии и в суде, что впредь такого не повторится. Уголовное дело в отношении 43-летней бабушки детей, обвиняемой в истязании двойняшек, находится в стадии судебного рассмотрения.

Ранее «Призыв» сообщал о приговоре, вынесенном в отношении жительницы Владимира, жестоко обращавшейся со своей 9-летней дочерью. Женщину наказали 420 часами обязательных работ. Уголовное преследование началось после того, как девочка убежала из дома.

Ольга Ефремова

Фото: mirtesen.ru