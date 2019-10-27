Минстрой забраковал проект детского сада в Веризино

Минстрой отклонил проект строительства детского сада во владимирском микрорайоне Сновицы-Веризино. Хотя проект — типовой, точно по такому же построен детсад в микрорайоне Коммунар. Здание на 115 детей работает уже несколько лет. Изменились федеральные требования к объектам социальной инфраструктуры, пояснил решение Минстроя вице-мэр Сергей Сысуев. Теперь для здания трёх и более этажей необходим лифт для маломобильных групп. Корректировка проекта будет стоить городскому бюджету около 500 тысяч рублей.

Садик в Веризино по новым обещаниям начнут строить в 2020 году

Сроки открытия детского сада в Веризино власти называли и переносили много раз. Мэрия планировала строить этот объект и силами инвесторов, и при поддержке федерального бюджета. Проекты тоже менялись. В то же время жилой массив за «пекинкой» растёт, там уже построено и заселено с десяток домов, а садика нет. Молодые семьи возят своих детей в садики в Доброе и на Горького.

Садик в Веризино вошел в профильную федеральную программу и уже подкреплён финансированием. В документах фигурируют даже не один, а сразу два дошкольных учреждения в этом микрорайоне. Но пока всё это – на бумаге, а не в жизни.

В нынешнем году во Владимире планировали открыть сразу 4 корпуса яслей на 200 мест. Как «Призыв» сообщал ранее, строительство идет с трудностями, много недовольных среди родителей, чьи дети ходят в садики рядом со строящимися яслями, и среди жителей домов, на территории которых возводятся социальные объекты.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»