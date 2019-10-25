Министр транспорта наградил сотрудников «Владимирпассажиртранса»

В преддверии Дня автомобилиста, который будет праздноваться 27 октября, министр транспорта отметил трудовые успехи троих сотрудников «Владимирпассажиртранса». Речь идет о водителе, слесаре-сантехнике и токаре. Все отмечены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте.

Награды приурочена ко Дню автомобилиста.

Сергей Ермолаев работает водителем троллейбуса с 1995 года. Уже опытным работником в 2015 году он первым освоил троллейбус с микропроцессорной системой пуска тягового двигателя и автономным ходом.

Токарь 5-го разряда Иван Ершов пришел в тогда еще городское троллейбусное управление ровно четверть века назад и сегодня считается одним из самых квалифицированных специалистов ремонтно-технической службы.

Стаж безупречной работы слесаря-сантехника 4-го разряда Олега Ухолова составляет 35 лет. Он обслуживает теплотехническое оборудование, инженерные сети горячего и холодного водоснабжения депо № 1, тяговые подстанции и диспетчерские пункты троллейбусных маршрутов.

Ранее «Призыв» сообщал, что за многолетнюю и добросовестную работу присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» двум медикам Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru