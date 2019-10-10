Мэрия запретила парковаться на улице Куйбышева

Парковаться на улице Куйбышева во Владимире больше нельзя. Мэрия сообщает, что на участке возле конечной остановки автобусов будет введено ограничение остановки других транспортных средств. Там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Такие меры вводятся с целью обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы Куйбышева, уточняют в городской администрации.

Мест для парковки во Владимире остается все меньше.

Также под запрет попал свободный паркинг и в центре Владимира, на улице Ильича. Оставлять машины можно будет только по четным либо нечетным числам. Ранее «Призыв» сообщал, что эвакуацией обернется и парковка на Гороховой.

Ольга Ефремова

Фото: rzn.plus