Мэрия строителям детсада в Юрьевце: «Уговор дороже денег»

Обещанного три года ждут. Эта поговорка становится актуальной в затянувшемся споре между строительной компанией «ВТУС» и администрацией города Владимира. «Призыв» получил официальный ответ мэрии на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с предпринимателями, которые до сих пор не могут сдать садик в Юрьевце. В 2016 году стороны заключили соглашение, в рамках которого застройщик обязан был передать в муниципальную собственность ряд социальных объектов в микрорайоне. Сейчас здесь как грибы растут многоэтажки. Но ни один объект так и не был передан.

Так многострадальный детский сад № 11 до сих пор под замком. Застройщик его построил, но передавать в собственность городским властям передумал, только в безвозмездное пользование. Предприниматели ждут от мэрии финансовой поддержки для строительства остальных соцобъектов. Чиновники с таким подходом не согласны, поэтому вот уже второй год судятся с застройщиком.

— В администрации города Владимира прекрасно понимают, что сегодня строительные компании переживают не самые лучшие времена. Но уговор дороже денег. А что касается детского сада, ситуация вообще не поддается никакому разумному объяснению. Детский сад построен, отделан, огражден, но передавать объект в муниципальную собственность ООО «СЗ «ВТУС» почему-то не желает. Поэтому горожанам придется дождаться решения суда, а затем будем решать, каким образом побудить ответчика к исполнению других просроченных обязательств, – подчеркнул Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира.

Детский садик на 190 мест «ВТУС» был обязан передать городу по договору ещё в 4-м квартале 2016 года, а также котельную мощностью 2,7 МВт. Во втором квартале 2017 года от застройщика ждали опорный пункт полиции площадью не менее 100 квадратных метров.

Права на объекты чиновники будут отстаивать в Областном арбитражном суде 30 октября.

Но это ещё не все долги, сообщают в мэрии. В 2018 году «ВТУС» был обязан построить поликлинику и ещё один детский сад на 190 мест, а не позднее сентября 2019 года – реконструировать дорогу на улице Славной. В итоге ни одно из обязательств не было выполнено. Единственный объект, по которому пока нет срывов по срокам, — общеобразовательная школа на 720 мест. Она должна появиться в микрорайоне в 2023 году. Но, судя по тому, как мучительно долго идёт сдача остальных соцобъектов, жителей Юрьевца обнадеживать рано.

«Призыв» пытался дозвониться до руководства «ВТУСа» и дать точку зрения застройщика на выставленные мэрией претензии. Но, как и ранее, сделать это не удалось. Свою позицию компания предпочитает озвучивать только в суде.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что в мэрии надеются выиграть суд и даже готовы привлечь судебных приставов, чтобы открыть садик для населения.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»