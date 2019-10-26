Медицинскую ипотеку сделают еще доступнее для привлечения кадров

Выше компенсация за первоначальный взнос, полная выплата банковских процентов и отказ от требований прописки во Владимирской области — на такие меры пошли депутаты Законодательного Собрания и «Белый дом». Поправки по медицинской ипотеке пока приняли в первом чтении. Но это уже прогресс. Так долго и так много говорили о кадровой проблеме в здравоохранении, что число вакансий уже перевалило за тысячу, а видимых результатов так и нет. Теперь с усилением поддержки ситуация должна поменяться.

Владимир Киселев, спикер Законодательного Собрания

У нас сложная ситуация в здравоохранении. Не хватает порядка тысячи врачей. К сожалению, каждый житель Владимирской области подвержен заболеваниям, а к врачам попасть невозможно в те сроки, в которые нужно.

Есть большие проблемы с узкими специалистами. Особенно в сельской местности.

Поэтому медицинская ипотека — этот тот инструмент, который помогает нам привлекать дополнительных врачей.

Парламентарии решили увеличить 10% субсидию на оплату первоначального взноса. Предельная сумма возрастает с 350 до 500 тысяч рублей. Расходы по банковским процентам, если они не превышают 10 тысяч рублей в месяц, могут быть покрыты полностью.

Отменяется обязательная прописка. Но срок «отработки» увеличивается с 5 до 7 лет. При этом менять место работы в течение этого времени не запрещается: главное — оставаться сотрудником государственного учреждениях здравоохранения Владимирской области.

За четыре года новоселье справили 300 медиков.

При обсуждении деталей медицинской ипотеки депутаты также высказали обеспокоенность по поводу увольнений главврачей из медучреждений региона. Все решения принимаются в администрации области, не заручаясь поддержкой депутатов и общественности. В Заксобрании уверены, что область лишается профессиональных кадров, а их и так не много.

Как сообщал «Призыв» ранее, александровскую больницу разрывают противоречия между руководством и подчиненными. Дело касается зарплат и нагрузки на персонал.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»