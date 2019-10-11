Машины с детьми и беременной женщиной попали в грязевой плен

Пять легковых автомобилей оказались в грязевой ловушке в пятнадцати километрах от Коврова. Автолюбители из Иванова и Костромы, решили срезать путь, но навигатор привел их в чистое поле. Когда начался дождь, машины увязли. Двигаться самостоятельно транспорт не мог. В плену очутились взрослые, дети и беременная женщина. На помощь были вызваны специалисты поисково-спасательного отряда города оружейников.

— Мы думали, что все эти люди из одной компании, оказалось, что они даже не знакомы. Кто-то ехал из Иваново в Доброград, кто-то из Костромы в Арзамас. Но в итоге все оказались в одном поле, — рассказал «Призыву» спасатель Михаил Быков, — В среднем они провели в грязевом плену около 5 часов, прежде, чем их удалось вытащить. Люди сильно промерзли. Были все мокрые.

Автомобилисты не теряли времени, пока ждали подмоги. Когда на место прибыли спасатели, машины уже пытался вытащить трактор. Тягач приехал из соседней деревни, до которой, судя по всему, удалось дойти одному из водителей. Когда начали вытягивать машины из грязи, окончательно стемнело.

В довершении ко всем бедам надолго трактора не хватило. Тягач выдернул из поля одну машину и заглох. Пришлось водителю срочно чинить его. И это все под дождем, в чистом поле и потемках.

— В поле была такая каша, что даже трактор закапывался. В результате, как я думаю, засорился фильтр, но водитель оказался бесстрашным мужчиной. Он его сам продул, чуть ли не солярку для этого пришлось глотать, — рассказывает Михаил Быков, — Я потом вспомнил, что есть такая спасательная команда «Джип Алерт». Отписался ребятам, они тоже выехали на помощь.

Однако помесить грязь волонтеры не успели. К счастью, трактор удалось завести. Тягач вытащил застрявших автомобилистов на дорогу. До Коврова колонну перепачканных машин сопровождал спасательных отряд.

Ранее «Призыв» сообщал, что спасатели вызволили пенсионерку из болота. 78-летняя жительница Коврова пошла в лес за грибами и заблудилась.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: youtube.com

Видео Михаила Быкова