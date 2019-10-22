Манку с металлическими частицами нашли во Владимирской области

Манную крупу, употребление которой в пищу могло причинить вред здоровью людей, нашли во Владимирской области. В ходе экспертизы в продукте были обнаружены частицы металломагнитной примеси размером от 0,4 до 1 мм. В норме их размер не должен превышать 0,3 мм.

Исследование крупы, которая поступила из регионального управления Россельхознадзора, провели сотрудники Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Результаты были переданы в ведомство для принятия соответствующих мер.

Производитель опасного продукта не называется.

Металломагнитная примесь – это частицы металлов, руды, обладающих магнитными свойствами. Они могут попадать в продукт во время производства. Количество, размер и вес крупинок являются показателем безопасности продукции, так как они могут вызывать различные повреждения пищеварительного тракта.

Ранее «Призыв» сообщал, что манка с металломагнитной примесью была обнаружена в одном из казенных учреждений Кольчугино.

Ольга Ефремова

Фото: gotovkin.su