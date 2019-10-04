Мама, меня травят! Как пресечь буллинг в школе

«Я побывала на костре», — эту фразу произносит героиня юной Кристины Орбакайте в известном фильме «Чучело» (12+) режиссера Ролана Быкова. Картина снята в 1982 году, но эта фраза до сих пор очень точно описывает чувства ребенка, который подвергается жестоким нападкам со стороны агрессивного коллектива.

В современной школе травлю называют модным словом «буллинг». Причин у него великое множество. Агрессору может не понравиться цвет волос жертвы, ее одежда, фамилия, национальность. Часто буллер просто самоутверждается за счет более слабого ребенка. При этом практически никогда жертва сама не провоцирует подобную агрессию, поэтому не может управлять ситуацией.

Что же делать, если над вашим сыном или дочерью издеваются в школе, как родителям правильно вмешаться и прекратить травлю, каким образом достучаться до педагогов и администрации и стоит ли переводить ребенка в другую школу, разъясняет психолог Наталия Фельдман.

0.57 — почему не стоит самому устраивать разборки с обидчиками ребенка;

1.10 — 0 механизме возникновения буллинга и о том, как разорвать агрессивный шаблон у зачинщиков;

2.11 — что делать, если педагоги спускают проблему на тормозах;

3.45 — почему высказывания в духе «сам виноват» не имеют под собой основы;

4.30 — почему с классом, в котором возник буллинг, должен работать психолог;

5.13 — о том, почему обидчикам тоже надо помогать;

6.20 — в каких случаях стоит перевести ребенка в другую школу.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: film.ru (кадр из фильма «Чучело»)