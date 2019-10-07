Магазин без продавца разорился

Жители Владимира во второй раз стали участниками социального эксперимента. Его провели сотрудники творческой мастерской «Артикс», создатели так называемого магазина без продавца, который уже работал на одной из улиц областного центра в сентябре. Но если в первый раз горожане проявили свою порядочность, то на этот раз халява победила совесть. На этот раз покупателям предложили самим решить, сколько заплатить за товар, который был выставлен без продавца.

— Я прочитал комментарии к предыдущему эксперименту и решил воплотить в жизнь одно из предложений. Очень многие написали, что был такой эксперимент, где все было также, только товар был без цены, и покупатели ее назначали сами. Я подумал, а почему бы и нет, — пояснил организатор акции Леонид Владимирский.

Покупателям предложили самим назначить цену за товар.

Увидев импровизированный ларек на городской улице, горожане вновь заинтересовались. Как и во время проведения первого эксперимента, подходили, читали, делали фотографии и совершали покупки. Правда, оплачивали покупки не все, а если и оставляли деньги в кассе, то совсем немного. Так, компания молодых людей забрала большую часть товара за гроши. Весь процесс был снят на скрытую камеру.

По окончании эксперимента в банке для денег лежало только 130 рублей. И это при том, что на закупку продуктов организаторы потратили 325 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что магазин без продавца открылся во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото: pikabu.ru