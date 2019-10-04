Лучшего учителя выбрали пользователи соцсетей

В преддверии Международного дня учителя во Владимире выбрали лучшего педагога. Примечательно, что голосование впервые проводилось среди пользователей соцсетей. Участие в нем приняли более 1800 человек, количество упомянутых учителей превысило 200 человек. Конкурсную запись, которая была опубликована в официальной группе городской администрация, просмотрели более 27 тысяч человек. В итоге с внушительным отрывом в интернет-голосовании победила учитель русского языка и литературы школы № 8 Наталья Шальнова (на фото крайняя справа).

Лучшим учителем стала Наталья Шальнова из школы № 8.

Ученики Натальи Юрьевны и их родители не только называли ее имя в качестве любимого педагога, но и оставляли комментарии, восхищаясь ее мастерством, педагогическим талантом и любовью к детям.

Призерами конкурса стали учитель начальных классов школы № 10 Мария Гарбер, учитель начальных классов школы № 45 Виктория Чугунова, учитель русского языка и литературы школы № 1 Алена Карякина и учитель начальных классов школы № 31 Роман Репин.

Ранее «Призыв» сообщал, что в преддверии профессиональных праздников учителей и воспитателей поздравили в организации «Милосердие и порядок». В киноконцертном зале на Добросельской, 2г, во Владимире собрались более 250 специалистов со всей области.

Ольга Ефремова

Фото группы «Администрация города Владимира»