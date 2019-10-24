«Лиза Алерт» проведет полевые учения по поиску пропавших

Региональное отделение добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» совместно с Ресурсным центром по обучению и поиску пропавших людей приглашают владимирцев на полевые учения. Волонтеры научат искать пропавших людей в природной среде. Учения состоятся в лесном массиве владимирского микрорайона Оргтруд. Принять участие в них смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Сбор и регистрация участников состоится 26 октября в 08.00.

Точное место сбора и обязательная предварительная запись на учения — по телефону 8-904-252-37-37.

Опытные инструкторы расскажут, как правильно работать с компасом, пользоваться туристическим навигатором, грамотно применять средства связи и общаться в радиоэфире, эффективно взаимодействовать в поисковой цепи.

— Если вы следите за поисками пропавших и переживаете за их судьбу, если вы хотите помогать людям возвращаться домой, мы ждём вас, — обратились к владимирцам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Лиза Алерт» — это добровольческий отряд, который ищет пропавших без вести людей. Во Владимирской области поисковое движение ведет свою историю с конца 2013 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожилой грибник провел две страшные ночи в лесу. Шансы найти пенсионера живым с каждым часом сокращались, однако поисковики до последнего не теряли надежду.

Ольга Ефремова

Фото группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирская область»