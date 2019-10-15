«Лежачих полицейских» установили на месте гибели подростков в Мелехово

Нерегулируемый пешеходный переход в Мелехово Ковровского района, где погибли двое школьников, оборудовали «лежачими полицейскими», необходимыми дорожными знаками и разметкой. На эти цели было направлено 482 тысячи рублей. На месте трагедии установят и светофоры. Произойдет это после проведения торгов и заключения договоров, но не позже 10 декабря этого года. Всего в рамках «дорожной карты» определены пять участков дороги, которые следует обезопасить (около Ледового дворца и возле школы №1).

Безопаснее для пешеходов станет не только трасса в Мелехово. В областной администрации заверяют, что 26 опасных переходов региона, ведущих к школам и детсадам, за ближайшие два года оборудуют светофорами и «лежачими полицейскими».

Светофоры на месте трагедии установят до середины декабря.

— На 26 пешеходных переходах планируется установить соответствующие дорожные знаки и нанести дорожную горизонтальную разметку желто-белого цвета. На 19 переходах появятся светофоры, на 22 переходах – пешеходные перильные ограждения, на 23 переходах – искусственные неровности, — сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

ДТП в Мелехово произошло вечером 4 сентября на центральной улице посёлка. На пешеходном переходе 22-летний водитель «BMW» сбил двоих 13-летних детей. Мальчик погиб на месте, девочка скончалась в машине «скорой помощи». По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее «Призыв» сообщал, что пока идет расследование, виновнику ДТП предстоит провести за решеткой два месяца.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»