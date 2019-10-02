Лето вернется во Владимирскую область на один день

Перед затяжными осенними и зимними холодами природа решила подарить жителям Владимирской области немного тепла. Сегодняшняя среднесуточная температура составила +13 градусов, что выше климатической нормы на 6 градусов. Пик потепления придется на завтра. Синоптики обещают днем 3 октября +15…+20 градусов и без осадков. Грядущая ночь тоже будет теплой: +8…+13 градусов.

Однако уже в пятницу начнется похолодание.

— Начнет проходить холодный фронт по территории Владимирской области. Усилится северо-западный ветер, его порывы будут достигать до 12-15 метров в секунду. По области пройдут дожди, и температура понизится, в пятницу еще несущественно. Днем +10…+15 градусов. В ночь на субботу будет уже +3…+8 градусов, — рассказал «Призыву» заместитель начальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев.

В выходные похолодание продолжится. В субботу днем +7…+10, в воскресенье температура воздуха уже не поднимется выше +7 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики сделали предварительный прогноз на предстоящую зиму. Самым суровым в плане морозов месяцем станет февраль.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»