Кто должен оказать ребенку медицинскую помощь в школе?

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Дети в школе не защищены от травм
На школьных переменах дети не сидят на месте. Это факт. Несмотря на засилье гаджетов, мальчишки и девчонки продолжают бегать по коридорам. А кто из нас после уроков не торопился в столовую за пирожком? Учителя порой сравнивают поведение детей на переменах с хаотичным движением заряженных частиц. Замечания не всегда срабатывают. Поэтому даже в стенах образовательного учреждения дети умудряются получать травмы.
К примеру, моя дочь-первоклассница в прошлом году принесла домой не пятёрку, а огромный синяк под глазом. При допросе выяснилось, что произошло «лобовое» столкновение с девочкой из соседнего класса. По словам ребенка, первая помощь ей была оказана. Ушиб помазали мазью. Кто это делал, учитель или врач, история умалчивает. Но если разбираться в теме, то выясняется, что школьные медкабинеты работают не каждый день, а медики уходят со своего поста до окончания всех уроков.
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Кто предоставляет медпомощь в образовательных учреждениях?
За состоянием здоровья детей в школах следят медицинские работники детских поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Выезды в образовательные учреждения формируются по территориальному принципу. С лечебницами школы заключают договор на предоставление услуг. А именно – на оказание медицинской помощи несовершеннолетним. Школьные врачи трудятся в медицинском блоке с соответствующим оснащением, где выполнены все нормы СанПиНа. Для организации медкабинета школа должна иметь соответствующую лицензию. Она выдается руководством медучреждения, к которому школа прикреплена.
Во Владимире оборудованы и пролицензированы 82 медкабинета в детских садах и 42 – в школах.
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Как устроен медицинский кабинет
Экскурсию по своему медицинскому пункту для «Призыва» провели педагоги 44 школы города Владимира. Он включает в себя два помещения: процедурную и смотровую. Комнаты оборудованы кушетками, ширмой, письменными столами, шкафами для хранения лекарств и медицинских изделий. Здесь оказывают первую помощь и проводят плановые прививки.
— Медицинский кабинет оборудован полностью. Был сделан недавно ремонт, и всё, что положено, в кабинете есть. Есть тонометр для измерения давления, градусники, бинты. Здесь мы можем оказать посильную помощь, например, перевязать какую-то рану, наложить шину. Дети чаще всего сюда обращаются с жалобами на простудные заболевания, головную боль. Поэтому в наличии есть медпрепараты. Есть носилки, если вдруг понадобится вызвать «скорую» и донести ребенка. Мы же сами не врачи, — говорит Зинаида Крещеновская, учитель биологи и химии 44 СОШ, она же преподаёт медицинскую подготовку ученикам 10 и 11 классов.
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Время работы медкабинета
В 44 школе медицинский пункт работает два раза в неделю: во вторник и пятницу с 8 до 16.00. В это время здесь находятся фельдшер и педиатр из поликлиники. Они не являются штатными сотрудниками, уточняют в школе. Медики приезжают сюда целенаправленно из больницы. В остальные дни они обслуживают другие школы города.
— Если какие-то чрезвычайные ситуации, ребёнку стало плохо, то тогда мы звоним родителям, они его забирают, либо мы вызываем скорую помощь. Приезжают быстро, в течение 15-20 минут, — пояснила заместитель директора по УВР Светлана Фролова.
В департаменте здравоохранения администрации Владимирской области уточняют, что режим рабочего времени школьного врача устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка медицинской организации, в которой он работает. В остальное же время, судя по ответу ведомства, за состоянием детей должны следить учителя.
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Какие условия труда для медработников должны быть в школе
В облздраве «Призыву» пояснили, что образовательная организация обязана безвозмездно предоставить медицинскому учреждению помещение, соответствующее требованиям для оказания лечебной и профилактической деятельности. Медкабинет должен быть оборудован мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями, согласно стандартному списку из приказа Минздрава. Если школа не предоставляет необходимый кабинет или у нее нет лицензии на определенные услуги в данных помещениях, ученикам будут оказывать помощь в самом лечебном учреждении.
По нормативам в школах должен быть один врач на 1000 детей, одна медсестра — на 100-500 детей.
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Может ли школа иметь своего врача
В рамках федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» школам предоставляется возможность включать в штатное расписание медицинских работников. Но таких обязательств у директоров учебных заведений нет. Как сообщают в департаменте здравоохранения, для открытия медкабинета школа может воспользоваться услугами учреждений здравоохранения, имеющих необходимую лицензию. В этом случае медработники с фактическим пребыванием в школьных стенах являются штатными сотрудниками поликлиник.
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Кабинеты оборудованы, но работать в них некому
На оснащение медицинских кабинетов в школах и детских садах Владимира в прошлом году было выделено более 1.5 миллионов рублей из областного бюджета и 650 тысяч из городского. Этих средств хватило, чтобы оборудовать четыре школы (10, 43,48,49) и два лицея (№1 и ПКЛ), а также 7 дошкольных учреждений. Но проблема в целом не решается. Об этом говорят и учителя, и депутаты горсовета.
Дмитрий Кушпита о школьных медкабинетах, депутат Горсовета, директор школы № 40:
- Я уже в который раз возвращаюсь к школам, нашим медкабинетам, на которые мы потратили колоссальные деньги. Обзвонил своих коллег – улучшений нет. Привожу в пример свою школу, скажу так – стало хуже.
- Если раньше у меня был фельдшер и два раза в неделю приходящий врач. Сейчас этот врач уволилась, две недели назад она уехала в Москву. Остался только фельдшер, который работает до 15.48. Но последний звонок в 18.15 (окончание последнего урока).
- То есть фактически ещё три часа дети находятся без медицинского контроля.
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Кто поможет ребенку, если медкабинет в школе закрыт
Охрана здоровья детей включает в себя и обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. В ряде школ, где мало учеников, медицинские кабинеты вообще не создаются. Получается, в экстренной ситуации вся ответственность ложится на плечи педагогического состава.
— Когда я училась во владимирском педуниверситете на учителя русского языка и литературы, у нас были занятия по обучению первой помощи. Педагог нам наглядно показывал, как накладывать шины, делать перевязки при кровотечении и искусственное дыхание, — вспоминает одна из выпускниц.
Сейчас с учителями владимирских школ также проводят ежегодный инструктаж. В тяжелых ситуациях первым делом, говорят медики, нужно вызывать «скорую помощь».
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Школьников самих обучают оказывать первую помощь
Дети тоже могут оказывать первую помощь. Во Владимире стартовал проект «Я умею! Я смогу!» Владимирского регионального отделения «Российский Красный крест». Он позволяет подросткам получить актуальные знания по медицине без отрыва от учебы совершенно бесплатно. Для школьников и студентов активисты-общественники проводят курсы первой помощи. Ребят обучают всем практическим навыкам спасения взрослого человека и ребёнка.
Например, на днях десятиклассники 24 школы учились останавливать кровотечение. Первая помощь оказывается наложением жгута или давящей повязки, в зависимости от локализации раны. А ещё ребятам показали, как делать непрямой массаж сердца. Технику отрабатывали на манекенах.
Проект «Я умею! Я смогу!» реализуется благодаря Фонду президентских грантов. Акция стартовала в июле этого года и продлится до мая 2020 года. За это время 40 волонтёров-медиков собираются обучить более 600 подростков областного центра.
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Медиков на всех не хватает
Сейчас, по данным облздрава, в регионе острая нехватка медиков. Более 1000 вакансий врачей и более 800 — медсестер. По официальной статистике областной администрации, средняя зарплата медиков составляет 28-29 тысяч рублей. Но на утоление кадрового голода, видимо, этих денег недостаточно. Опять же, цифры усредненные. Многие медсестры с натяжкой получают свою «двадцатку».
Владимирцы недоумевают: сколько сейчас в школах скопилось проблем. Не везде отлажена работа продленок, на охрану приходится скидываться родителям, и вот медкабинеты, в которые не всегда попадешь.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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