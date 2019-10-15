Кто должен оказать ребенку медицинскую помощь в школе?

На школьных переменах дети не сидят на месте. Это факт. Несмотря на засилье гаджетов, мальчишки и девчонки продолжают бегать по коридорам. А кто из нас после уроков не торопился в столовую за пирожком? Учителя порой сравнивают поведение детей на переменах с хаотичным движением заряженных частиц. Замечания не всегда срабатывают. Поэтому даже в стенах образовательного учреждения дети умудряются получать травмы.

К примеру, моя дочь-первоклассница в прошлом году принесла домой не пятёрку, а огромный синяк под глазом. При допросе выяснилось, что произошло «лобовое» столкновение с девочкой из соседнего класса. По словам ребенка, первая помощь ей была оказана. Ушиб помазали мазью. Кто это делал, учитель или врач, история умалчивает. Но если разбираться в теме, то выясняется, что школьные медкабинеты работают не каждый день, а медики уходят со своего поста до окончания всех уроков.