Крупнейшую партию паленого алкоголя изъяли в Суздальском районе

Крупный канал поставки контрафактного алкоголя перекрыт во Владимирской области. Масштабную операцию провели сотрудники полиции при участии Росгвардии. Фуру и склад с паленым алкоголем обнаружили в Суздальском районе. В прицепе грузового автомобиля, подготовленного к разгрузке, было обнаружено более 2 400 канистр со спиртом, а в складском помещении – свыше 19 000 бутылок с этикетками известных производителей вина, водки, коньяка, виски и мартини.

Из незаконного оборота изъято свыше 25 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Проведенная экспертиза показала, что на часть бутылок нанесены поддельные акцизы, а содержимое не соответствует нормам ГОСТа. По предварительной оценке, стоимость изъятого превышает 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Обвинения в производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров без маркировок предъявлено 42-летнему жителю Владимира. Мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее «Призыв» сообщал, что продавцы палёного алкоголя не дают жить соседям. На жительницу Владимира, незаконно торгующую суррогатом, возбудили уголовное дело.

Ольга Ефремова

Фото: budennovskportal.ru