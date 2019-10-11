Контрабандные мандарины перехватили на федеральной трассе

Крупная партия контрабандных продуктов уничтожена во Владимирской области. Под пресс пошли около четырех тонн мандаринов, хурмы, винограда. Отправился на полигон и сомнительный чеснок. Груз был остановлен на посту ДПС «Сенинские Дворики» на федеральной трассе М-7 «Волга». Фрукты везли из московского торгового комплекса в Казань.

Предоставленные перевозчиком товаросопроводительные документы оказались недействительными.

Под видом легальной продукции провозились фрукты, не прошедшие таможенное оформление и не имеющие необходимых документов, уточняет пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской области. По данному факту были проведены проверочные мероприятия с участием сотрудников транспортной прокуратуры и владимирской таможни. По итогам было принято решение об изъятии и уничтожении товара.

Ранее «Призыв» сообщал, что 17 килограммов элитного сыра изъяли и уничтожили во Владимирской области. Запрещенную к ввозу в Россию продукцию обнаружили на прилавках торгового центра в Струнино.

Ольга Ефремова

Фото: stolicaonego.ru