Конкурс исполнителей романса: тишина в СМИ, вокалист из Китая и волшебный чемодан

В течение ближайшей недели Владимирская областная филармония будет жить под знаменем IX Всероссийского конкурса исполнителей романса. 11 октября в Концертном зале им. С.И. Танеева состоялось его открытие. Но прежде члены жюри и оргкомитета конкурса провели официальную пресс-конференцию, на которой им пришлось ответить на весьма щекотливые вопросы. Например, почему праздник Петра и Февроньи транслируется на всю страну, а на ВСЕРОССИЙСКОМ конкурсе исполнителей романса федеральных СМИ что-то не видно?

— Многие СМИ говорят: это не наш формат, — парировал художественный руководитель областной филармонии Анатолий Антонов. — Иногда СМИ нужен не конкурс, а нужен конфликт. Вот если бы я развелся и пятый раз женился на конкурсе, и был бы скандал – вот это им было бы интересно. Один журналист даже сказал: да зачем об этом говорить? Это же все одно и то же. А ведь наш конкурс уникальный. 1995 год, разруха, а мы проводим первый Всероссийский конкурс исполнителей романса. В то время в России такого нигде не было. Вокальные конкурсы проходили, а специального конкурса, посвященного русскому романсу, никто не проводил. А потом в Йошкар-Оле пошло, в Иванове свой конкурс, в Питере, в Риге – международный конкурс. Все это после Владимира. Другое дело, что мы не попадаем в ротацию центральных СМИ. Это не к нам вопрос, а к средствам массовой информации. Детский «Голос», «Голос 60+» — это же все чистое шоу. Понимаю, что это радует глаз, но, кроме этого, ничего. Слава богу, что мы не превращаемся в такое шоу.

Анатолий Иванович вел пресс-конференцию и явно был в ударе. И все это из-за… огромного чемодана, с которым приехала член жюри конкурса Галина Сидоренко, заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра.

— Вчера она приехала с таким огромным чемоданом, — сетовал Анатолий Антонов. — Если б я знал, я не пошел бы ее встречать. Этот же огромный чемодан на меня лег!

А вот с другим членом жюри Дмитрием Трапезниковым, одним из первых победителей конкурса, доцентом «хитрого такого университета имени Косыгина», Анатолий Иванович заспорил по вопросу, чем сейчас является романс – музейным экспонатом или живым существом.

— Романс – это живое существо, — уверял Дмитрий Евгеньевич, — потому что продолжается традиция и пишут романсы. Дунаевский сейчас пишет прекрасные романсы. Все идет вперед и развивается. Эстрада, конечно, перебивает, но параллельно с эстрадой люди хотят слушать и спокойную музыку, а не только тяжелый рок и попсу. И современные композиторы по-прежнему вкладывают в романс душу. Без души нет романса!

— Серьезную музыку: классическую, симфоническую, романсы – можно расценивать и как музей, — считает Анатолий Антонов. — Если бы музеев у нас не было в стране, мы бы себя потеряли. Потому что музей все-таки сохраняет прошлое. Один святой отец сказал: «Чтобы правильно организовать свою жизнь, нужно смотреть назад с уважением, вперед с надеждой, а вокруг себя – с любовью». Надо подождать лет 20-30, чтобы посмотреть, остался ли современный романс жить. Порой композитор превращается в конструктора. Слава богу, что мы на уровне музейного экспоната. Я влюблен в романс, в нем такая глубина. Помните, Николай Эрденко пел «Нищую» Алябьева? Там поседеешь, там 10 раз помрешь от этого состояния. Себя проклянешь: «Господи, я же так нагрешил!»

Был затронут на пресс-конференции и вопрос объективности жюри. Ведь второй раз в конкурсе принимает участие Никита Филаретов, ученик председателя жюри Владимира Мальченко, профессора Российской академии им. Гнесиных.

— Со мной была связана и Аня Сиднина, — объяснил ситуацию Владимир Афанасьевич. — Она два раза участвовала, два раза получала премию в городском и классическом романсе. Если Сиднина выходит и поет лучше всех – вот она объективность! Филаретов, мой ученик, прошел на третий тур, но это было где-то рядом с лауреатом третьей премии. Посчитали, что его недостатки затмевают его достоинства. В этот раз он опять будет. Если ему удастся скрыть свои недостатки, он вполне может получить звание лауреата.

По результатам первого, отборочного тура из более чем 90 человек во второй тур прошли 24 исполнителя в номинации «Классический романс» и 27 – «Городской романс». К нам приехали вокалисты из 26 регионов страны. Даже будет исполнитель из Китая, впервые на этом конкурсе, и, что удивительно, он участвует в номинации «Городской романс», где важны не только вокальные данные, но и хорошее знание русского языка и русской же… души. Но юноша учится в Нижнем Новгороде и, как уверяет жюри, с языком у него все в порядке.

На конкурс приехали исполнители романса из 26 регионов России.

— Пришла еще заявка из Японии, — рассказал Анатолий Антонов. — Но мы не пропустили ее, потому что там нет владения русским языком, нет чистоты интонирования. Там совсем сырой голос! Хороший такой голос, но необработанный. Мне бы не хотелось, чтобы в зале был хоть один смешок.

Учредительский взнос составляет 1500 рублей. Но оплачивают его только при переходе на второй тур. Все остальные конкурсы: присылаешь заявку – присылаешь денежки. Нет в нашем конкурсе и ограничений ни по количеству участий, ни по возрасту.

— Где-то, по-моему, на третьем фестивале, — припомнил забавную историю Анатолий Антонов, — был у нас из Красноярска дедушка. Ему было далеко за 60. И он у нас проходит на третий тур и получает третью премию. Классно пел, безусловно! А в фойе после концерта, когда они все общаются, он говорил: «Ребята, я счастливый. Я наконец-то стал лауреатом конкурса. И все – я больше петь не буду!»

12 и 13 октября владимирскую публику ждут состязания второго тура IX Всероссийского конкурса исполнителей романса. У всех почитателей жанра есть возможность насладиться виртуозными выступлениями певцов в двух номинациях: «Городской романс» и «Классический романс». Начало конкурсных прослушиваний в 13.00 и 18.00. Цена билетов – 100 руб.

15 и 16 октября в филармонии пройдут прослушивания третьего тура конкурса. В финальном состязании участники исполнят программу из трех русских романсов: классического, старинного и современного. Начало в 18.30. Цена билетов – 100 руб.

17 октября председатель жюри огласит имена победителей и назовет счастливчика, кому достанется «Гран-при». Завершится IX Всероссийский конкурс исполнителей романса Гала-концертом дипломантов и лауреатов. Цена билета — 300 руб.

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева