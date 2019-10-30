Конфликт из-за садика в Юрьевце перерос в конфликт из-за школы

Конфликт между администрацией города Владимира и стройкомпанией «ВТУС», возводящей дома в Юрьевце, вышел на новый виток. Связан он с планами строительства школы на 720 мест. «ВТУС», ранее построивший в микрорайоне детский садик, по условиям контракта с мэрией должен возвести и школу. Этого не произошло. Что послужило поводом продолжить судебную тяжбу, изначально затеянную по поводу права на обладание зданием сада. Иск к застройщику подала администрация города. Суд тянется второй год. Летом стороны шли, было, на мировую , но сегодня ответчик выдвинул новое требование — обеспечить его участие в программе, позволяющей привлечь для строительства школы федеральные деньги. Раньше компания была в эту программу включена, но с подачи мэрии из неё выпала.

Тяжбу мэрии и застройщика разбирают в Арбитражном суде Владимирской области.

Включение ООО «ВТУС» в программу обговаривалось допсоглашением, заключенным с мэрией в рамках договора в 2016 году. Там было прописано, что администрация берёт на себя помощь с привлечением федеральных и областных средств на строительство новой школы в микрорайоне Юрьевец. Однако строительная компания сейчас за бортом программы, собственных средств на возведение школы у неё нет, вот и доказывали её представители в суде: пусть оппоненты сначала сдержат своё слово. Заодно ответчик просил признать его собственником детского сада и котельной. До 2023 года, когда истечёт срок инвестиционного контракта.

Со встречным иском чиновники не согласились. Они подготовили возражения, требуя отдать все постройки в собственность уже в нынешнем году. — Условия договора администрация выполнила, — считает Светлана Сафронова, представитель управления земельными ресурсами. — Участок под строительство предоставила. В договоре были определены обременения. «ВТУС» должен был построить жилые дома, поликлинику, опорный пункт полиции, два дошкольных учреждения по 190 мест и школу на 720 мест, а также дороги и инженерные сети. Но что делать с дополнительными соглашениями, где фигурирует пункт о бюджетном финансировании? Застройщик настаивает, что он рассчитывал именно на эту поддержку, и небезосновательно — в программу-то он был включён. Сейчас «ВТУС» обратился к губернатору области и депутатам Заксобрания с тем, чтобы «Белый дом» помог компании вернуться в федеральную программу по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 — 2025 годы. Раз уж «Оранжевый дом» открестился. — Если нас включат в программу, все объекты мы сразу же передадим городу, — дала расклад Юлия Ванюшина, представитель компании «ВТУС». — Изначально стороны знали, что контракт нельзя выполнить без дополнительного финансирования. Для «ВТУСа» он был убыточным. В 2016 году школа в Юрьевце в программе значилась, а в 2018-м администрация города Владимира предложила исключить объект из программы.

Почему исключили? Мэрия считает, что застройщик сам виноват. Он не оформил вовремя разрешительные документы на строительство школы. А начало её возведения планировалось во втором квартале 2018 года. — В допсоглашении были определены сроки. «ВТУС» их нарушил. За разрешением на строительство школы компания даже в управление архитектуры не обратилась. По условиям программы застройщикам компенсируют затраты на строительство. А здесь строительства не было, затрат тоже, поэтому и возмещать нечего, — пояснила Светлана Сафронова. Но у представителя «ВТУС» другая информация: разрешение у них на руках. Но строить невозможно — обанкротишься! В строительной компании провели аудит всех затрат и предполагаемой прибыли. Итог неутешительный: без бюджетной поддержки компания уйдёт в глубокий минус.

Без финансирования со стороны «ВТУС» понесёт убытки более чем на миллиард рублей.

— Мы со строительством садика уже потерпели убытки. Одно строительство сетей чего стоит! После конкурса нам были выданы технические условия на подключение, которые оказались «сырыми». Их пришлось переделывать. Газопроводы, водопроводы, канализацию тянули совершенно из других мест. Эти затраты никто не учитывает, говорят просто: дайте нам садик. Мы не против всё передать, но дайте нам и заработать, включите в программу, — стояла на своём представитель «ВТУС».