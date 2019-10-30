Конфликт из-за садика в Юрьевце перерос в конфликт из-за школы

Тяжбу мэрии и застройщика разбирают в Арбитражном суде Владимирской области.
Со встречным иском чиновники не согласились. Они подготовили возражения, требуя отдать все постройки в собственность уже в нынешнем году.
— Условия договора администрация выполнила, — считает Светлана Сафронова, представитель управления земельными ресурсами. — Участок под строительство предоставила. В договоре были определены обременения. «ВТУС» должен был построить жилые дома, поликлинику, опорный пункт полиции, два дошкольных учреждения по 190 мест и школу на 720 мест, а также дороги и инженерные сети.
Но что делать с дополнительными соглашениями, где фигурирует пункт о бюджетном финансировании? Застройщик настаивает, что он рассчитывал именно на эту поддержку, и небезосновательно — в программу-то он был включён. Сейчас «ВТУС» обратился к губернатору области и депутатам Заксобрания с тем, чтобы «Белый дом» помог компании вернуться в федеральную программу по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 — 2025 годы. Раз уж «Оранжевый дом» открестился.
— Если нас включат в программу, все объекты мы сразу же передадим городу, — дала расклад Юлия Ванюшина, представитель компании «ВТУС». — Изначально стороны знали, что контракт нельзя выполнить без дополнительного финансирования. Для «ВТУСа» он был убыточным. В 2016 году школа в Юрьевце в программе значилась, а в 2018-м администрация города Владимира предложила исключить объект из программы.
Почему исключили? Мэрия считает, что застройщик сам виноват. Он не оформил вовремя разрешительные документы на строительство школы. А начало её возведения планировалось во втором квартале 2018 года.
— В допсоглашении были определены сроки. «ВТУС» их нарушил. За разрешением на строительство школы компания даже в управление архитектуры не обратилась. По условиям программы застройщикам компенсируют затраты на строительство. А здесь строительства не было, затрат тоже, поэтому и возмещать нечего, — пояснила Светлана Сафронова.
Но у представителя «ВТУС» другая информация: разрешение у них на руках. Но строить невозможно — обанкротишься! В строительной компании провели аудит всех затрат и предполагаемой прибыли. Итог неутешительный: без бюджетной поддержки компания уйдёт в глубокий минус.
Без финансирования со стороны «ВТУС» понесёт убытки более чем на миллиард рублей.
Единственный спорный вопрос, в котором стороны сошлись во мнениях, — это выделение городу нежилых помещений. Застройщик готов отдать мэрии 100 квадратных метров на 1-м этаже дома № 21, который сдается уже в декабре. В рамках договора здесь появится опорный пункт полиции и КТОС. Но никаких конкретных документов по данному обязательству ни одна из сторон суду предоставить не смогла. Следующее заседание, которое, возможно, станет финальным в этой истории, пройдёт 19 ноября.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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