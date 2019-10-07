Компьютер мог стать причиной пожара в многоэтажке

Пожарные эвакуировали из горящего дома семерых человек, двое из них – дети. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Пожар в многоквартирном доме, расположенном на улице 850-летия Владимира, произошел накануне вечером. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 16.49. Пожар случился в квартире на пятом этаже. В комнате, где был обнаружен очаг возгорания, никого не было.

Семерых человек эвакуировали из горящей многоэтажки.

— В 16.56 пожар был локализован, в 17.01 ликвидировано открытое горение. В результате пожара пострадали внутренняя отделка и имущество на площади 10 кв. метров, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Предварительная причина пожара – оставленный без присмотра электроприбор, предположительно компьютер. На месте пожара работали 19 человек и 5 единиц техники.

Ранее «Призыв» сообщал, что теперь за курение на балконе будут штрафовать. Если непогашенная сигарета приведет к возгоранию, человека привлекут к административной ответственности.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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