Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ЗАО «Вектор – Бест — Европа», на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку расходных материалов для ЦКДЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ЗАО «Вектор – Бест — Европа» на участие в указанном электронном аукционе не соответствующей требованиям аукционной документации и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя уполномоченного органа, представителя заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ЗАО «Вектор – Бест — Европа» обоснованной.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, аукционной комиссии устранить нарушения законодательства в сфере закупок путем:

— отмены результатов процедур подведения итогов данной закупки, соответствующего протокола заседания аукционной комиссии;

— возвращения на стадию подведения итогов электронного аукциона

В отношении аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.