Каждый пятый работодатель отказывает сотрудникам пенсионного возраста

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Уже после 45 лет работу найти непросто
Работодатели не спешат брать в штат сотрудников после 45 лет, что говорить о людях предпенсионного и пенсионного возраста. Исследование провел сервис «Авито Работа». В опросе приняли участие 500 компаний по всей стране. И показатели не радуют: 17% респондентов ответили, что не желают трудоустраивать людей старшего поколения. Среди основных причин: сниженная мотивация, потенциальные сложности со здоровьем, проблемы взаимоотношений с молодым коллективом. И это на фоне стартовавшей в стране пенсионный реформы. Как найти работу людям предпенсионного и пенсионного возраста и есть ли у них социальные гарантии? «Призыв» решил узнать, где же все-таки могут трудоустроиться пожилые люди во Владимирской области.
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Активная старость
Не хватает денег на жизнь, хочется помочь детям или просто не могу сидеть дома. Так отвечают люди пожилого возраста на вопрос, почему им приходится искать работу. Только в этом году в Центр занятости населения по всей области обратился 2461 пенсионер. Большинство удалось трудоустроить. Но только 6% из них будут работать по специальности. Еще меньше могут рассчитывать на зарплату выше 20 тысяч рублей. И это статистика.
— Бывает, что работодатель хочет подобрать ответственного специалиста с большим опытом работы в сфере торговли (например, продавец-консультант), образования (секретарь учебной части), металлообработки (станочник), услуг (администратор). В таких случаях работодатель просит подобрать кандидатов на вакансию из граждан более старшего поколения. Но это бывает нечасто, — пояснил директор ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» Алексей Донсков.
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Уборщица, сторож и дворник
Вспомните милую женщину, которая чаще других первой встречает вас на работе. И вам каждый раз неловко, потому что идете вы в грязной обуви, а она только что вымыла пол. Не выпуская швабру из рук, она улыбнется, скажет вам «Доброе утро». Задумывались, сколько ей лет? Уже за…?
По данным регионального Центра занятости населения, половина трудоустроенных пенсионеров работают уборщицами производственных или служебных помещений, вахтерами, люди пожилого возраста моют посуду или метут дворы. И это реальность. Специальности эти малоквалифицированные, а зарплаты у таких работников небольшие. Но если к ним прибавить пенсию, то жить можно, правда, скромно…
— Я на пенсии, но у меня есть свободное время. Хочется детям и внукам помочь. Вечером мою полы в магазине около дома. Платят 10 тысяч рублей. Так это мне еще пришлось выбивать эти деньги, — рассказывает жительница Владимира.
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Бабушка на час
Еще одна альтернатива заработать — «бабушка на час«. Активным пенсионерам предлагают помочь с детьми. Проект это социальный. Пожилые люди подписывают соглашение о взаимодействии и приходят на час в семью. Возможна доплата по договоренности. Чаще это обмен услугами.
Куда выгодней общаться с родителями напрямую. Многие бабушки налаживают контакты с мамами и папами прямо на детской площадке. Пожилые люди предлагают посидеть или погулять с ребенком. Средняя по городу цена за час — от 150 до 200 рублей.
Устроиться можно и на целый день. Как вариант, сидеть с детьми, развозить их в садик и школу, на секции и к репетиторам, делать вместе уроки. Нянечка с педагогическим образованием в хорошей семье может заработать неплохие деньги. Прибавка к пенсии составит от 25 до 50 тысяч рублей. И это средние расценки. С таким доходом можно и своим внукам помогать.
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Бесплатные курсы переподготовки
Если специальность пенсионера не востребована, а желание работать есть, можно пройти курсы переподготовки. Получить дополнительную профессию абсолютно бесплатно поможет Центр занятости населения. Только во Владимире за 9 месяцев обучение прошли 29 пенсионеров. Из предложенных специальностей: бухгалтер, водитель погрузчика, кладовщик, компьютерный дизайнер, оператор котельной, охранник, повар, швея, специалист по кадрам и учебным программам.
Обучение носит краткосрочный характер. Сидеть за партой пожилым людям придется 1,5 месяца.
— На профобучение направят, если пенсионер обратится в органы службы занятости по месту жительства с заявлением о предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, — сообщили «Призыву» в пресс-службе администрации Владимирской области.
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На какие выплаты могут претендовать пенсионеры на бирже труда
Чаще всего на биржу труда встают пенсионеры, уволенные по сокращению штата. Если они приходят в Центр занятости населения в течение двух недель со дня увольнения и им за два месяца не находят соответствующую вакантную должность, то они получают свою среднюю заработанную плату от прежнего работодателя за третий месяц. А вот на пособие по безработице пожилые люди претендовать не могут. Получать одновременно выплаты и пенсию нельзя.
— Законом определено, что пособие выплачивают только безработным людям. Например, студенты, обучающиеся на очном отделении, считаются занятыми, а пенсионер получает поддержку от государства в виде пенсии. Поэтому претендовать на пособие по безработице они не могут. А вот люди предпенсионного возраста могут получать пособие 11280 рублей в течение года при условии, что они работали. Если не работали до этого больше года, они будут получать минимальное пособие 1,5 тысячи рублей, — пояснил «Призыву» директор ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» Алексей Донсков.
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Уголовная ответственность за увольнение
Стартовавшая в стране пенсионная реформа предполагает, что пожилых людей защитят от увольнения. Закон четко определяет: за пять лет до выхода на заслуженный отдых сотрудника нельзя уволить. В противном случае работодателю грозит штраф до 200 тысяч рублей. Однако найти формальную возможность убрать ненужного специалиста можно всегда. Например, работник не соответствует указанным требованиям или не обладает необходимыми навыками. Но это еще надо доказать.
Бороться за свои права стоит, говорят эксперты. Ответственность работодателю грозит и за необоснованный отказ взять человека в возрасте на должность. Если сотрудник старшего поколения формально подходит по всем критериям, а его не берут в штат, у компании могут возникнуть проблемы.
— Редкий работодатель может написать такой отказ. Есть надзорные органы, есть трудовая инспекция и прокуратура. Если пенсионер пойдет со своим отказом туда, то работодатель понесет ответственность, — поясняет директор ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» Алексей Донсков.
Современные пенсионеры освоили Интернет. Многие знают, куда стоит позвонить и кому пожаловаться. И это должны иметь в виду работодатели, которым вдруг не понравился возраст сотрудника.
Ранее «Призыв» сообщал, как одиноким пенсионерам получить помощь от государства.
Полина Тарбеева
Заглавное фото: careerist.ru
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