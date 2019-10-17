Каждый пятый работодатель отказывает сотрудникам пенсионного возраста

Вспомните милую женщину, которая чаще других первой встречает вас на работе. И вам каждый раз неловко, потому что идете вы в грязной обуви, а она только что вымыла пол. Не выпуская швабру из рук, она улыбнется, скажет вам «Доброе утро». Задумывались, сколько ей лет? Уже за…?

По данным регионального Центра занятости населения, половина трудоустроенных пенсионеров работают уборщицами производственных или служебных помещений, вахтерами, люди пожилого возраста моют посуду или метут дворы. И это реальность. Специальности эти малоквалифицированные, а зарплаты у таких работников небольшие. Но если к ним прибавить пенсию, то жить можно, правда, скромно…

— Я на пенсии, но у меня есть свободное время. Хочется детям и внукам помочь. Вечером мою полы в магазине около дома. Платят 10 тысяч рублей. Так это мне еще пришлось выбивать эти деньги, — рассказывает жительница Владимира.