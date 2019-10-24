Каждый четвертый школьный автобус выработал свой ресурс

«Школьный автобус сломался, подвоз детей осуществляться не будет» — такие сообщения в родительских чатах не редкость. Если ваш ребенок живет от учебного учреждения далеко и на занятия его приходится довозить, будьте готовы рано утром узнать о том, что спецтранспорт вышел из строя.

— Как минимум, пару раз в месяц школьный автобус ломается. Что конкретно с транспортом не так, нам никто не объясняет, — рассказала «Призыву» мама одного ученика. — Мы уже привыкли, быстро кооперируемся, если кто-то едет на машине, он захватывает сразу несколько человек. Обратно за детьми спешит кто-то другой.

Родители говорят, что в случае поломки школьного автобуса прогулы детям никто не ставит. Более того, руководство учебного учреждения официально разрешает взрослым оставить ребенка дома. Формулировка очень простая: «При возникновении проблем с самостоятельной отправкой детей в школу просьба не подвергать их жизни и здоровье риску и на указанный период оставить дома». При этом общего правила на подобные случаи нет. Как пояснили «Призыву» в областном департаменте образования, в каждом конкретном случае родители должны договариваться с администрацией школы.