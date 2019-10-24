Каждый четвертый школьный автобус выработал свой ресурс

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Автопарк нуждается в обновлении
Жителям сельской местности хорошо знакомы желтые автобусы с надписью «Дети». На таких учеников из отдаленных населенных пунктов подвозят на занятия и обратно. Всего в области подобных машин с проблесковым маячком 261. И многие уже выработали свой ресурс. Согласно официальной информации, в следующем году сразу 78 автобусам потребуется обновление в силу возраста. Сейчас таких машин 55.
— После 30 июня 2020 года в связи со вступлением в силу п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» будет запрещена эксплуатация автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет, — пояснили «Призыву» в областном департаменте образования.
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Техническое состояние автобусов
«Школьный автобус сломался, подвоз детей осуществляться не будет» — такие сообщения в родительских чатах не редкость. Если ваш ребенок живет от учебного учреждения далеко и на занятия его приходится довозить, будьте готовы рано утром узнать о том, что спецтранспорт вышел из строя.
— Как минимум, пару раз в месяц школьный автобус ломается. Что конкретно с транспортом не так, нам никто не объясняет, — рассказала «Призыву» мама одного ученика. — Мы уже привыкли, быстро кооперируемся, если кто-то едет на машине, он захватывает сразу несколько человек. Обратно за детьми спешит кто-то другой.
Родители говорят, что в случае поломки школьного автобуса прогулы детям никто не ставит. Более того, руководство учебного учреждения официально разрешает взрослым оставить ребенка дома. Формулировка очень простая: «При возникновении проблем с самостоятельной отправкой детей в школу просьба не подвергать их жизни и здоровье риску и на указанный период оставить дома». При этом общего правила на подобные случаи нет. Как пояснили «Призыву» в областном департаменте образования, в каждом конкретном случае родители должны договариваться с администрацией школы.
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Кто обслуживает школьные автобусы
Как правило, школьные автобусы находятся на балансе образовательных организаций. А вот обслуживать их может не только школа, но и местная администрация. Одни осуществляют ремонт самостоятельно, другие могут привлечь по договору специализированные организации. В любом случае, сломанный автобус на рейс выпускать незаконно. Любое отклонение от нормы — и транспорт остается в гараже.
— Эксплуатация школьного автобуса возможна, если он соответствует техническим требованиям к перевозке пассажиров по назначению и конструкции, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также оборудован маячком желтого или оранжевого цвета. Субъекты транспортной деятельности обязаны соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств, в том числе не допускать выхода на маршрут автобуса с неработающим отопителем салона, — пояснили «Призыву» в пресс-службе областной администрации.
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Проблема с водителями
Но даже если школьный автобус на ходу и техника новая, проблемы могут возникнуть с водителем. Большие требования и нагрузка явно не соответствуют уровню заработной платы. Опытные профессионалы на такие условия не идут, а молодежи не хватает стажа работы. К примеру, одна из школ Суздальского района не могла найти второго водителя в течение нескольких месяцев. Руководство учебного учреждения и обеспокоенные родители написали о проблеме в популярных пабликах. Но даже через Интернет привлечь кандидатов оказалось непросто. И такая ситуация по всей области. Садиться за руль желтого спецтранспорта желающих мало.
— Хорошо, если в поселке, где находится школа, есть водитель на пенсии, для которого эта работа не будет единственным источником дохода. А так найти человека на 17 тысяч рублей — целая проблема. Кто пойдет? — жалуется директор одной из школ области. — Если есть дополнительный фонд заработной платы — мы стараемся его поддерживать. Но ведь не всегда это получается.
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Требования к водителю
Желающих мало, но к тем, кто все-таки пришел работать, предъявляются серьёзные требования. Водители школьного автобуса должны не просто уметь крутить баранку. К управлению допускаются:
- водители, которые имеют непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года;
- водители, не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения в течение последнего года;
- водители, прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей и предрейсовый медицинский осмотр.
И вот здесь всплывает очередная проблема, говорят руководители учебных учреждений. Организовать осмотр получается не у всех. Не везде есть ФАПы с соответствующей лицензией.
— Каждый руководитель решает вопрос этот как может. Если в населенном пункте есть ФАП — хорошо, если есть возможность по договору заключить контракт на предоставление таких услуг с кем-то — тоже вариант, — говорит руководитель одной из школы. — Но в рейс без медосмотра мы не выпустим водителя. Это безопасность детей.
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Сколько автобусов закупят
Проблем со школьными автобусами и водителями во Владимирской области, конечно, хватает. Но говорить, что все безнадежно, нельзя. Еще лет 20 назад транспорт для учеников из сельской местности на специально оборудованный автобус даже не походил. Сейчас желтые машины курсируют по всей области. И в этом году школьный автопарк собираются кардинально обновить. Средства на это выделяются областные и федеральные. Только в конце 2020 года согласно распоряжению правительства в регион должны поступить 27 школьных автобусов российского производства. 14 машин уже поставлены. Кроме того, 11 автобусов закуплены на деньги областной казны. Итого 52 автобуса за один год.
Полина Тарбеева
Заглавное фото: ugra-news.ru
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