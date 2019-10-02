Кастинг! В Суздале возобновляются съемки сериала «Угрюм-река»

Второй этап съёмок нового сериала для Первого канала совсем скоро начнется в Суздале. С 8 по 20 октября город-музей вновь станет съемочной площадкой проекта Юрия Мороза «Угрюм-река» по роману Вячеслава Шишкова. Создатели сериала объявили набор актеров в массовку. Заявить о себе можно, написав личное сообщение организатору съемок. Также следует прикрепить 3-4 свои фотографии и не забыть сделать пометку «Суздаль». Организаторы уточняют, что предпочтение будут отдавать кандидатам без современных стрижек.

— Ждем мужчин со своими бородами, женщин со своими натуральными волосами, без шеллака и прочих прелестей на ногтях, — поясняют организаторы и обещают, что ответят на все заявки.

Предпочтение будут отдавать кандидатам без современных стрижек.

Те, кому повезет, смогут стать частью масштабного съемочного процесса и увидеть таких звезд отечественного кино, как Александр Балуев, Юлия Пересильд, Александр Горбатов, и многих других.

Новый проект будет состоять из 16 эпизодов. Съемки проходят в Суздале, Екатеринбурге, Москве, Кинешме и Минске. Ранее «Призыв» сообщал, что актеры сериала «Угрюм-река» устроили драку в Суздале. Съемки фильма проходили летом на берегу Каменки.

Ольга Ефремова

Фото с личной страницы Андрея Светлова