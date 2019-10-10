Каким был древний град князя Андрея Боголюбского

В этот раз мы любуемся не только яркими красками осени, но и прекрасной архитектурой бывшего города и нынешнего посёлка Боголюбово. Ну и, конечно, слушаем рассказ замечательного гида Алексея Валентиновича о том, каким был Боголюбов в древности, во времена княжения Андрея Юрьевича.

В этом выпуске вы узнаете:

00.45 – где находился вход в древний город;

01.20 – как сегодня выглядят оборонительные валы;

02.30 – как, по мнению учёных, выглядел Андрей Боголюбский при жизни;

03.32 – с чего начинался город князя Андрея;

04.14 – что первым делом построил Андрей Боголюбский на новом месте;

04.42 – где протекала Клязьма в средние века;

04.42 – почему река Нерль была так важна для здешних жителей;

05.25 – почему в Боголюбово так много Богородицких храмов;

06.24 – как выглядела и для чего служила центральная площадь древнего города;

07.27 – каким был Андрей Боголюбский, и за что его убили.

Подготовил Олег Беспалов

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