Какие тайны хранит заброшенный погост Ущер

Погостом сегодня принято именовать кладбище. Но всегда ли так было? Оказывается, нет – раньше погостом называли мелкую административно-территориальную единицу. Для чего служили погосты, кто в них жил, почему значение слова со временем изменилось, и что делали в Ущере дохристианские славяне? Обо всём расскажет народный гид Алексей Валентинович. Итак, отправляемся на единственный в окрестностях Владимира сохранившийся древний погост. Он находится в районе деревень Лунёво и Ширманиха.

Вы узнаете:

00.30 – что называли погостом во времена княгини Ольги;

01.14 – почему до крещения Руси славяне так почитали языческую Богиню-Мать;

01.36 – для чего приходили языческие девушки и женщины к источнику в лесу;

02.01 – почему на ветвях возле источника развешаны лоскуты ткани;

02.30 – как выглядит древний источник в наши дни;

03.00 – что стало с языческими источниками после крещения Руси;

03.53 – как на древних погостах появлялись церкви;

04.20 – как выглядит сегодня Богородице-Рождественский храм в Ущере;

05.50 – о нынешних обитателях заброшенного погоста.

Подготовил Олег Беспалов

Фото «Призыва»