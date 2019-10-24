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Какие тайны хранит заброшенный погост Ущер

Гид Валентинович приглашает в необычное путешествие

Погостом сегодня принято именовать кладбище. Но всегда ли так было? Оказывается, нет – раньше погостом называли мелкую административно-территориальную единицу. Для чего служили погосты, кто в них жил, почему значение слова со временем изменилось,  и  что делали в Ущере дохристианские славяне? Обо всём расскажет народный гид Алексей Валентинович. Итак, отправляемся на  единственный в окрестностях Владимира  сохранившийся древний погост. Он находится в районе деревень Лунёво и Ширманиха.

Вы узнаете:

  • 00.30 – что называли погостом во времена княгини Ольги;
  • 01.14 – почему до крещения Руси славяне так почитали языческую Богиню-Мать;
  • 01.36 – для чего приходили языческие девушки и женщины к источнику в лесу; 
  • 02.01 – почему на ветвях возле источника развешаны лоскуты ткани; 
  • 02.30 – как выглядит древний источник в наши дни;
  • 03.00 – что стало с языческими источниками после крещения Руси;
  • 03.53 – как на древних погостах появлялись церкви; 
  • 04.20 – как выглядит сегодня Богородице-Рождественский храм в Ущере; 
  • 05.50 – о нынешних обитателях заброшенного погоста. 

Подготовил Олег Беспалов

Фото «Призыва»

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