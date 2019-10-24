Какие тайны хранит заброшенный погост Ущер

Погостом сегодня принято именовать кладбище. Но всегда ли так было? Оказывается, нет – раньше погостом называли мелкую административно-территориальную единицу. Для чего служили погосты, кто в них жил, почему значение слова со временем изменилось, и что делали в Ущере дохристианские славяне? Обо всём расскажет народный гид Алексей Валентинович. Итак, отправляемся на единственный в окрестностях Владимира сохранившийся древний погост. Он находится в районе деревень Лунёво и Ширманиха.
Вы узнаете:
- 00.30 – что называли погостом во времена княгини Ольги;
- 01.14 – почему до крещения Руси славяне так почитали языческую Богиню-Мать;
- 01.36 – для чего приходили языческие девушки и женщины к источнику в лесу;
- 02.01 – почему на ветвях возле источника развешаны лоскуты ткани;
- 02.30 – как выглядит древний источник в наши дни;
- 03.00 – что стало с языческими источниками после крещения Руси;
- 03.53 – как на древних погостах появлялись церкви;
- 04.20 – как выглядит сегодня Богородице-Рождественский храм в Ущере;
- 05.50 – о нынешних обитателях заброшенного погоста.
Подготовил Олег Беспалов
Фото «Призыва»
Обсуждение