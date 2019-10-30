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Как Юлий Цезарь! Существует ли многозадачность?

Психолог развенчивает мифы

Многозадачность — очень модная тема среди работодателей. Все хотят универсальных сотрудников, которые, подобно роботам, выполняли бы по 5-6 операций одновременно. Но не тут -то было. Не так давно ученые развенчали распространенный миф о Юлии Цезаре, который якобы мог делать несколько дел одновременно. Выяснилось, что это просто невозможно.  Но возможно другое. Например,  научиться быстро переключаться с одной задачи на другую.  Часто именно это подразумевают работодатели под многозадачностью. Подробнее расскажет блогер — психолог Наталия Федьдман. 

Подготовила Дарья Ермолина

Верхнее фото:workitdaily-img.rbl.ms

 

 

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