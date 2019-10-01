Как вызвать педиатра в выходные

Родители имеют право вызывать педиатра из своей поликлиники в выходные дни. Но не в каждом медучреждении имеется возможность организовать такое дежурство. Ситуация с кадрами здесь нестабильна. При поликлинике также может работать служба неотложной скорой медпомощи. Врач приезжает в течение суток. Но это лишь в случае, если состояние ребенка не угрожает его жизни. Так что обратитесь в свою поликлинику и уточните, по какому телефону можно звонить в выходные.

Кроме того, мамам рекомендуют найти общий язык с педиатром, чтобы можно было к нему обратиться в экстренном случае. Ведь каждый ребенок прикреплён с рождения к определенному лечебному учреждению. И его родители должны уточнить у педиатра, что им делать, если малыш заболеет в выходной день. Есть ли в поликлинике дежурство? Или мама может позвонить своему участковому напрямую? Если доктор даст свой телефон, то тогда такие ситуации можно решать индивидуально.

Важно! В любом случае, если ваш ребенок заболел в выходной, ему обязаны оказать врачебную помощь. Если регистратура медучреждения молчит, если дежурство врачей в поликлинике не организовано, необходимо вызывать «скорую помощь» по телефонам 03 (103 с сотового) или 112.