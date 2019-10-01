Как вызвать педиатра в выходные

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Болезнь нечаянно нагрянет…
Сезон гриппа и ОРВИ потихоньку набирает обороты. И если ребенок заболел в будни, то родители знают, куда звонить, чтобы вызвать педиатра. А если в выходной день у малыша поднялась высокая температура, да к этому добавились ещё и рвота с жидким стулом? Что делают мамы и папы в такой стрессовой ситуации? Звонят в «скорую» либо начинают самолечение. И далеко не все знают, что даже в выходной день можно вызвать на дом педиатра по месту жительства. При этом наличие документов совершенно необязательно. О всех тонкостях «Призыву» рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Изабелла Ивкова, врач-терапевт владимирской городской больницы № 5.
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Куда звонить в выходной день?
Родители имеют право вызывать педиатра из своей поликлиники в выходные дни. Но не в каждом медучреждении имеется возможность организовать такое дежурство. Ситуация с кадрами здесь нестабильна. При поликлинике также может работать служба неотложной скорой медпомощи. Врач приезжает в течение суток. Но это лишь в случае, если состояние ребенка не угрожает его жизни. Так что обратитесь в свою поликлинику и уточните, по какому телефону можно звонить в выходные.
Кроме того, мамам рекомендуют найти общий язык с педиатром, чтобы можно было к нему обратиться в экстренном случае. Ведь каждый ребенок прикреплён с рождения к определенному лечебному учреждению. И его родители должны уточнить у педиатра, что им делать, если малыш заболеет в выходной день. Есть ли в поликлинике дежурство? Или мама может позвонить своему участковому напрямую? Если доктор даст свой телефон, то тогда такие ситуации можно решать индивидуально.
Важно! В любом случае, если ваш ребенок заболел в выходной, ему обязаны оказать врачебную помощь. Если регистратура медучреждения молчит, если дежурство врачей в поликлинике не организовано, необходимо вызывать «скорую помощь» по телефонам 03 (103 с сотового) или 112.
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В каких случаях только «скорая»?
Есть ситуации, когда «скорую помощь» необходимо вызвать обязательно! Для этого есть характерные признаки:
- Ребёнок «тяжелеет» на глазах, говорят медики. То есть быстро развиваются такие состояния, которые угрожают его жизни.
- Он становится неактивным, внезапно начинает задыхаться, синеет, появились судороги.
- У него может начаться непрекращающийся жидкий стул или рвота.
Во всех этих случаях надо обязательно вызвать «скорую помощь»! А бывает, что температура 38, ребенок скачет как ни в чем не бывало, а потом лежит, не может встать. Родители тоже пугаются. В таких случаях нужно позвонить в «скорую» и просто проконсультироваться с диспетчером. Если ситуация серьёзная, «скорая помощь» должна прибыть в течение 20 минут.
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Когда стоит бояться высокой температуры?
При температуре 37,5 и обычном насморке вызывать врача в выходной день (а тем более неотложную помощь) не стоит. Вызов будет считаться необоснованным.
При температуре 38 нужно смотреть на состояние ребёнка. Это тоже ещё не повод звонить в «скорую». Лучше за консультацией обратиться к своему участковому либо позвонить в «скорую» и просто посоветоваться. Если по симптомам заболевание не тяжелое, медик по телефону может порекомендовать жаропонижающее средство.
Если лекарство не помогает, то тогда присылают неотложку. Дети болеют часто, и родитель должен знать, как его ребенок переносит ОРЗ. Любое необычное протекание болезни – это повод обратиться в «скорую» или «неотложку». Если вы звоните в 112, вас переадресуют по нужному номеру. Сейчас за этим очень строго следят. Все разговоры по телефону записываются. И если кому-то отказали, всегда можно выяснить причину.
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У ребенка не оказалось полиса. Можно ли вызвать врача?
При вызове детского врача необязательно иметь в наличии документы на ребенка. Медицинская помощь оказывается независимо от «бумажек». Родители имеют право позже сообщить врачам номера СНИЛСа и полиса ОМС.
Внимание! Если ребенку отказывают в помощи и требуют предъявить документы, это незаконно. Всё должно быть оформлено со слов. И пациенту должна быть оказана помощь в полном объеме. Для таких пациентов в бюджете предусмотрена отдельная статья.
Кстати, в отношении взрослых ситуация аналогичная. Каждый человек имеет полное право документы предъявить потом, если их нет в наличии в момент обращения к врачу. И даже сообщить серию и номер по телефону.
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Кого в выходные госпитализируют?
В выходные дни ребёнка повезут в стационар, только если врач (фельдшер) «скорой помощи» сочтет это нужным.
Любые симптомы тяжелого состояния – это повод отправиться в стационар на лечение. Например, во время простуды могут начаться осложнения, появятся хрипы, отеки, учащенный пульс. За показателями будут пристально наблюдать в больничных покоях, чтобы в любой момент оказать ребенку экстренную помощь.
Если болезнь отступит, могут выписать через 3-4 дня. Сейчас к детской службе очень пристальное внимание со стороны руководства здравоохранения. Родителям не стоит отказываться, если врачи предлагают ребенку лечь в стационар.
У детей состояние может ухудшиться очень быстро. «Скорая» везет ребенка только тогда, когда есть серьезная угроза здоровью и жизни ребенка. Много случаев, когда родители пишут отказ, потом случается тяжелое осложнение. Мамы и папы начинают жаловаться на врачей, хотя сами отказались от госпитализации.
Запомните, если специалисты «скорой» настаивают, что надо ехать, тут даже разговоров не может быть. Отказываться от госпитализации равносильно игре в русскую рулетку, где на кону — жизнь ребёнка, подчеркивают медики.
И опять же, если документов в наличии нет, в стационаре должны принять и без них. Потом родители могут их подвезти.
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А если мучает зубная боль?
Если зубную боль невозможно терпеть, ждать понедельника нет сил, не надо мучить ребенка. Нарыв десны, опухшая, отечная щека, ноющая, дергающая зубная боль, повышение температуры тела — повод позвонить в «скорую помощь».
Ребенка отвезут в областную детскую больницу в Добром (ул. Добросесельская, 34), в отделение челюстно-лицевой хирургии. Можно отправиться туда и своим ходом, если есть возможность. В случаях, когда боль не сильная, стоит дождаться понедельника и прийти на обычный приём к детскому стоматологу.
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Из личного опыта
Так вышло, что этим летом я дважды лежала в больнице с детьми. Сначала со старшей дочкой в ОДКБ, когда она сломала руку вечером на прогулке.
А потом младший сын подхватил на море какую-то «заразу», и нас уже дома госпитализировали в детское инфекционное отделение городской больницы № 2. В обоих случаях «скорая» приезжала в течение 20-30 минут.
Фельдшеры помогают адекватно оценить состояние ребенка и доставить его в лечебный покой. В стационаре мои дети получили квалифицированную помощь, за что большое спасибо нашим врачам. У нас были сложные случаи. Но даже при высокой температуре, которая держится больше суток в выходной день, я всегда вызываю ребенку «скорую». И никогда нареканий за это со стороны врачей я не слышала. Всегда помогут и в очередной раз объяснят, как облегчить состояние ребенка до приезда в понедельник педиатра.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Заглавное фото: tvojlor.com
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