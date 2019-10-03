Как связан с Владимирским краем писатель Иван Шмелев?

3 октября 1873 года родился известный писатель и мыслитель мирового уровня Иван Шмелёв. Он написал множество рассказов, повестей, а также такие монументальные хроники, как «Лето Господне», «Богомолье», «Солнце мертвых».

«Шмелёв теперь — последний и единственный из русских писателей, у которого ещё можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка, — отмечал в 1933 г. А.И. Куприн. — Шмелёв изо всех русских самый распрерусский, да ещё и коренной, прирождённый москвич, с московским говором, с московской независимостью и свободой духа».

Шмелев – коренной москвич, но именно во Владимире он испытал в максимальном своем проявлении ту жажду творчества, которая не оставляла его на протяжении всей жизни. Исследователи биографии Шмелева говорят, что именно во Владимире было положено начало его широкой литературной известности. Потом он сам признавал, что работа в провинции расширила его представления о жизни России. Давайте вспомним в этом тесте, как писатель был связан с Владимирской областью.