Как получить бесплатную путевку в санаторий

Получить бесплатную путевку в здравницы России оказывается не так проблематично, как все привыкли об этом думать. Но стоит сразу оговориться — речь идёт исключительно о льготной категории граждан. И среди них далеко не все знают, на какой социальный пакет они могут рассчитывать. Например, инвалиды, помимо льготного проезда в общественном транспорте и бесплатных лекарств, имеют право поправить своё здоровье на курортах, в том числе на черноморских.

Одна владимирская семья пользуется своими льготами регулярно, предпочитая морям местные здравницы. Например, в сентябре этого года пожилая пара отдыхала и лечилась в санатории «Заклязьменский». Вера Сергеевна, представитель супруга-инвалида, рассказала «Призыву», каким образом они добиваются бесплатных путевок и есть ли толк от «медицинского туризма».

— Как оформляли путевку, куда подавали документы, долго ли ждали?

— У меня муж инвалид 1-й группы. Инсульт перенес ещё в 1994 году. И я как сопровождающая всегда с ним езжу: и в Пенкино в госпиталь, и в другие санатории. Всегда начинаем с того, что идём к своему участковому врачу, оформляем справку по определённой форме. На получение путевки есть стандартный образец. Там медик описывает заболевание. И уже вместе с этой справкой и нашим заявлением мы обращаемся в Фонд социального страхования (ФСС), встаем в очередь. Сотрудники фонда нам обычно звонят заранее, предлагают конкретные санатории. Мы соглашаемся. На нашу семью выделяют две путевки. Мужу и мне, как сопровождающей стороне. И этот момент прописывается в медицинской справке. Таким образом мы побывали уже где-то в десяти санаториях.

Льготник может выбрать путевку или компенсацию.

Кстати, эти привилегии касаются всех инвалидов, имеющих соцпакет, где есть такая льгота, как путевка. Если, конечно, вы от нее не отказались, выбрав денежную компенсацию. А она совсем невыгодная. За путевку после монетизации можно выручить всего 800 рублей!

Время ожидания разное. Нам путевку давали и через год после обращения, и через два. Всё зависит от того, когда и в каком объеме ФСС закупит эти путёвки.

— Есть ли сложности с оформлением путевок?

— Никаких проблем с оформлением не возникает. Было бы желание и терпение. Многое зависит от властей городских и областных. Потому что они должны помогать в закупках данных путевок. Раньше очень много выделялось. С районов очень много отдыхало инвалидов.

— В какое время года и куда вы предпочитаете ездить?

— Мы в своей справке пишем, что нам нужен либо первый, либо четвертый квартал. А так как у супруга есть проблемы с передвижением, мы выбираем санатории рядом с домом, во Владимирской области. Но предлагают, к примеру, и на юг поехать, в Кисловодск. У нас знакомые ездили туда. Но у нас возраст для черноморских курортов уже не тот. Мужу – 77 лет, мне — 80.

Мы всегда уважали «Сосновый бор», жаль, что его продали. Здесь были многопрофильные услуги. В санаторий им. Абельмана подлечиться минеральной водой поехали бы, но туда очень трудно попасть. Желающих много.

— В этом году вы отдыхали в санатории во Владимире. Какие условия проживания здесь, всё ли вас устроило?

— Удобно, что всё в «Заклязьменском» находится в одном корпусе. Мне меньше забот было. Бытовые условия очень хорошие. Номера здесь есть и на двоих, и на троих, и на четверых. Мы с супругом жили всегда вдвоем. Всё устраивает. У нас было лечебное пятиразовое питание: первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Пища не сильно калорийная, без излишеств. Но если хочется что-то вкусного – рядом есть магазин, можно купить.

Культурно-массовые мероприятия не сильно развиты. Фильмы да танцы. Концерт организуем своими силами. А как бы хорошо было, если к нам приходили с лекциями из музеев, городских библиотек, сотрудники соцслужбы с нами бы почаще общались. Можно подумать об этом.

— Какие медицинские услуги вам предоставляли, всё ли было бесплатно?

— Лечение предусмотрено не только для мужа-инвалида, но и для меня, сопровождающего. Нам делают массаж, физиолечение, ингаляции, водные процедуры (хоть душ Шарко, хоть циркулярный). Есть релаксирующие процедуры. Пробовали коктейли с шиповником, с рябиной. Это всё бесплатно. Но есть и список платных услуг. Например, сходить в солярий. Но мы ими не пользовались, нам было всего достаточно. Отдыхали мы 18 дней. Теперь такие сроки установлены на все санитарно-лечебные путёвки.

— Для вас важна такая реабилитация? Стоит она того, чтобы собирать документы и ждать своей очереди?

— Если бы мы сами платили, отдых нам обошелся бы в 22 тысячи рублей за человека. Это для пенсионера чувствительная сумма. А тут всё бесплатно. Но главное, что улучшение здоровья всегда отмечаем. Рациональное питание, физиолечение, массаж всегда благотворно влияют на организм.

Поэтому всем семьям, где есть инвалиды, советуем обращаться в ФСС за путевками. Осенью этого года в санатории было очень много льготников, в том числе инвалидов-колясочников.

Для справки:

Ознакомиться с полным перечнем льготников можно в тексте закона №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Здесь четко прописано, что на санаторно-курортное лечение имеют право:

инвалиды войны;

участники Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

инвалиды;

дети-инвалиды;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В Фонде социального страхования «Призыву» пояснили:

«Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются территориальными органами фонда с соблюдением очерёдности по области, определяемой датой регистрации заявлений граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг. Право на получение государственной социальной помощи в виде предоставления при наличии медицинских показаний путёвки на СКЛ имеют в равной степени все категории граждан, при этом преимущественных прав отдельным категориям граждан законом не установлено».

В этом году для жителей Владимирской области было закуплено 609 путевок на санаторно-курортное лечение. На эти цели Фонд социального страхования выделил более 31 миллиона рублей. Чаще всего льготами на лечебный отдых пользуются люди с заболеваниями системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

Татьяна Данилов

Фото: bizbi.ru