Известный путешественник откроет секрет «полярного счастья»

Почётный полярник, журналист, автор серии книг, посвящённых полярным экспедициям, режиссер Владимир Стругацкий выступит с лекцией в областном центре. Она состоится в грядущий четверг, 24 октября, в Палатах. Стать ее слушателем могут все желающие, лекция бесплатная. Правда, стоит поторопиться, количество мест ограничено.

В рамках встречи с полярником владимирцы увидят один из фильмов Стругацкого «Полярное счастье», который он снял о своем друге, известном исследователе и академике Алексее Трешникове. После просмотра он расскажет о собственных полярных экспедициях на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане и на антарктических станциях «Мирный», «Молодежная», «Восток».

Владимир Стругацкий принимал участие в рейсе к Северному полюсу атомохода «Сибирь», в 2002 году побывал на Южном геомагнитном полюсе. Он автор серии книг, посвященных полярным экспедициям: «По океану на айсберге», «Страницы арктического дневника», «Блуждающий странник океана». Лауреат журналистских конкурсов. И просто интересный человек. Стругацкий играл в настольный теннис с Владимиром Высоцким, брал интервью у Тура Хейердала, Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского. Однажды целый день провел с Габриэлем Гарсиа Маркесом. Но больше всего друзей у Владимира Стругацкого среди полярников, и о каждом он может поведать много живых человеческих историй.

Лекция Владимира Стругацкого пройдет во Владимире в рамках фестиваля «Научные встречи».

Четырёхдневная программа включает в себя открытые лекции, мастер-классы и научно-популярные ток-шоу. В этом году в «Научных встречах» примут учёные и популяризаторы науки из Владимира, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга.

Владимирцам расскажут об искусственном и социальном интеллекте, разберут с точки зрения науки космическую сагу «Звёздные войны» и устроят суд над супергероями. Ученые заверяют: то, что вчера казалось невозможным, завтра может стать частью повседневности. Ознакомиться с подробной программой фестиваля и зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.

Чтобы увидеть интересные места, не всегда надо далеко ехать. Есть они и рядом с нами. Об этом рассказывает программа «Точка на карте».

Ольга Ефремова

Фото: postnews.ru