Известные выпускники педвуза, которые ушли из школы

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Со школой не сложилось
Конечно, всем известно, что во Владимире долгое время существовал педагогический вуз. Сначала институт, потом университет. Со временем он стал не педагогическим, а гуманитарным, а потом и вовсе влился в структуру ВлГУ. А ведь раньше в городе чуть ли не все обладатели дипломов о высшем образовании делились на «педовцев» и «политеховцев». В канун Дня учителя мы решили вспомнить, кто из известных владимирцев получил педагогическое образование, но реализовал себя на какой-то другой ниве.
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Андрей Шохин: "Некоторые ученики годились мне в дедушки"
Начнём с Андрея Шохина — главы администрации города Владимира. Тем более, что на День учителя – 5 октября — приходится и его собственный день рождения. Мы поздравляем Андрея Станиславовича сразу по двум поводам!
Да, в самом начале трудовой деятельности он был и школьным учителем и даже «Нестором Петровичем» в Школе работающей молодёжи. И это при том, что будущий главный хозяйственник города вовсе не помышлял об учительской карьере.
В детстве, как и полагалось, он мечтал стать космонавтом, потом — спортсменом и даже милиционером. Точные науки давались легко, потому и выбрал физмат ВГПИ для получения высшего образования. Почему не политех? Потому что в то время Андрей Шохин жил аккурат напротив пединститута и уже тогда обнаружил черты хорошего управленца: зачем ездить в ВлГУ за четыре остановки, если другой вуз под боком? Вот и пошёл по наиболее короткой дороге к знаниям.
После пяти лет учёбы Андрей Шохин получил профессию учителя математики и физики. О трудоустройстве выпускника институт тоже позаботился, ведь до начала девяностых в советских вузах действовала система распределения: молодых специалистов отправляли туда, где они были наиболее востребованы.
— В Школу работающей молодёжи – она находилась на Студёной горе – я попал по распределению. Там преподавал физику учащимся, некоторые из которых мне в дедушки годились. Потом ШРМ закрыли, и я попал в школу для детей с тяжёлыми нарушениями речи – там я учил детишек математике, был классным руководителем, вёл кружок фото и проче-прочее-прочее, — вспоминает Андрей Станиславовоч.
Когда в семье Андрея Шохина появился ребёнок, зарплаты учителя стало катастрофически не хватать. Пришлось попробовать себя в коммерческих проектах. Получилось и понравилось. До должности главы горадминистрации было ещё далеко, но появилось желание управлять чем-то более масштабным, чем малый бизнес.
На пути в структуры городской власти потребовалось ещё одно высшее образование – профильное, экономическое, но уже, конечно, безо всех прелестей студенческой жизни. Поэтому самые тёплые воспоминания Андрея Шохина связаны, безусловно, с годами учёбы в альма-матер — педагогическом институте.
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Петр Фокин: "Работал бы в школе, если б платили регулярно"
Мало кто знает, но бывший репортёр кабельного телевидения КЭТИС, журналист и редактор телеканала «ТВ-6 Владимир», сотрудник пресс-службы Законодательного Собрания Владимирской области, пресс-секретарь губернатора Николая Виноградова, главный редактор «Владимирских ведомостей» и нынешний редактор сетевого издания «Зебра-ТВ» Петр Фокин до начала такой насыщенной медийной карьеры работал сельским учителем.
Дело в том, что после окончания ВГПУ новоиспеченный учитель французского и английского языков встал перед дилеммой: отправиться на два года в стройные армейские ряды или отработать три года в сельской школе. Насчёт собственной пользы в вооружённых силах Пётр засомневался, потому выбрал учительскую стезю и отправился преподавать английский язык в боголюбовскую школу. Генералы облегчённо вздохнули. Боголюбовские школьники воскликнули: «Ух ты!»
— Платили не сказать, что мало, но очень уж нерегулярно, — вспоминает Пётр Фокин, — всё-таки это были 95-98 годы. Если бы зарплата была чуть больше и выплачивалась по графику – я бы, может быть, никуда бы и не ушёл.
После трёх обязательных лет у школьной доски случилось то, что должно было случиться. 27-летний призывной порог был достигнут, и Петра — сына мэтра владимирской журналистики Виктора Фокина и известного диктора областного радио Маргариты Фокиной — пригласили в новостную команду кабельного телеканала КЭТИС. Конечно, не за заслуги родителей – просто потому что сам молодец. Что Пётр Фокин и продолжает доказывать по сей день, сам уже превратившись в мэтра репортажа. С Днём учителя, Пётр Викторович!
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Михаил Осокин: "Я всегда что-то где-то преподавал"
У известного общественного деятеля – председателя владимирского отделения Всероссийского общества инвалидов Михаила Осокина – тоже педагогическое образование. Он учился на историческом факультете ВГПИ и вместе с остальными современниками сам стал участником коренных изменений в новейшей истории страны.
Пусть и не с помощью Михаила, но СССР рухнул вместе со своей плановой экономикой и госзаказом. Россия перешла на коммерческие рельсы, и вместе с этим пришло осознание того, что на учительскую зарплату жить будет непросто. Поэтому Михаил Осокин начал зарабатывать в маленьких коммерческих структурах ещё до написания дипломной работы.
— Я не исключал того, что стану педагогом – эта идея периодически всплывала в 90-е, когда всё было очень плохо, — признался Михаил Геннадьевич, — но были опасения, что своё педагогическое образование я не пристрою и на кусок хлеба этим не заработаю.
Поэтому практически сразу после вручения диплома учителя Михаил Осокин начал заниматься в экстернатуре и получил юридическое образование. Где только он не успел поработать: и в газете, и в турагентстве, и в страховой компании, и в областной администрации, но педагогическая жилка всё равно время от времени звала в аудиторию, заставляя прочитать студентам или слушателям какую-нибудь лекцию. И ведь читал. Спектр преподаваемых дисциплин был внушителен – от менеджмента до риторики.
Однако региональную известность Михаил Геннадьевич получил как общественник, прилагающий массу усилий для комфортной адаптации в обществе людей с ограниченными возможностями. Кстати, вот уже больше года он возглавляет ещё одну организацию — Региональный ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования ВлГУ. Эта образовательная структура также предназначена для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями, поэтому работа Михаила Осокина по-прежнему имеет прямое отношение к образованию. С Днём учителя, Михаил Геннадьевич!
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Алексей Слепов: "Я был обычным практикантом"
Пожалуй, наибольшее количество не только региональных, но и национальных и даже мировых знаменитостей выпустил факультет физического воспитания владимирского педагогического вуза. Здесь учился и лучший гимнаст мира XX столетия Николай Андрианов, здесь учились и те, за чьи спортивные успехи мы «болели» вчера и продолжаем «болеть» сегодня. Алексей Слепов – мастер спорта России по лыжным гонкам и заслуженный мастер спорта РФ по биатлону – также учился на родимом физвосе.
Понятно, что многие студенты факультета изначально настраиваются не на педагогическую, а на профессиональную спортивную карьеру, но педпрактику у них никто не отменяет.
— Я как раз в это время не ездил на сборы и проходил педагогическую практику в 36-й школе. У меня были ребята 5-6 классов. Очень способные ребята — с удовольствием проводил с ними тренировки… то есть занятия. Я тогда ещё не занимался биатлоном. В университет поступил в 2002 году, будучи КМС по лыжным гонкам. «Мастера» выполнил в 2006-м. Но для школьников я был обычным практикантом — они сейчас и не вспомнят наши совместные занятия.
Диплом о высшем образовании Алексей получил уже в Петербурге, куда перевёлся из Владимирского Государственного педуниверситета в 2009 году. Но по-прежнему считает, что отправную точку вектора движения вперёд для него определил именно ВГПУ.
К Алексею и сейчас нередко обращаются студенты физвосовцы с просьбами что-то посоветовать по учёбе. Обращаются, кстати, через соцсети, и вот тут будет уместным заметить, что Алексей Слепов входит в число топовых владимирских инстаграм-блогеров. На аккаунт в этой социальной сети его сподвигли итальянские биатлонистки, которые то и дело постили фото с соревнований. Спросили, почему у Алексея нет блога. Пришлось завести. И этот блог практически немедленно вышел в региональный топ.
— Я ведь не пишу про то, в каком ночном клубе побывал. Не фотографирую какую-то еду или напитки – мой инстаграм-блог ориентирован на продвижение спорта, здорового образа жизни, — отмечает спортсмен.
Кстати, Алексей сетует, что интерес к спорту у молодёжи пропадает. Недавний «Кросс нации» в Загородном парке это подтвердил. Раньше участников этого забега было существенно больше. Вот и приходится использовать возможности социальных сетей, чтобы заинтересовать подписчиков.
Ну и да, конечно, Алексей неспешно задумывается о своём профессиональном будущем после завершения спортивной карьеры. Он сразу отмёл вероятность работы в каких-то коммерческих структурах; всё это «купи-продай» — не для него. Зато о тренерской работе очень даже думает. Вот и пригодятся тогда педагогические знания и навыки. А с Днём учителя мы поздравляем Алексея уже прямо сейчас!
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Тимофей Копылов: "На пенсии пошёл бы преподавать историю"
Рвущую все шаблоны историю своей учёбы в педагогическом вузе рассказал Тимофей Копылов – музыкант, фронтмен самой успешной владимирской группы «Рекорд Оркестр».
Годы его студенчества пришлись на вторую половину девяностых, когда перспектива стать учителем (да и вообще бюджетником) не только не вдохновляла, но даже пугала. Чем в то время занимался Тимофей? Правильно. Нарабатывал практику выживания в стране со свободными рыночными отношениями. Ну и заодно числился студентом факультета иностранных языков, знание которых приобрело к тому времени особую актуальность.
Обязательную летнюю педагогическую практику в качестве вожатого Тимофей «заколол». То же произошло и со школьной практикой. А потому что некогда было – будущий автор и исполнитель «Лады-седана» гонял из Германии машины и автобусы. Без прохождения школьной практики всё же не обошлось – её изрядно сократили и сдвинули на более позднее время, чтобы будущий педагог всё-таки примерил на себя профессию, которой обучался. Тимофей примерил.
— Мне достался класс выравнивания, где были одни пацаны. С ними я провёл пару уроков на темы «Как выбрать машину в Германии», «Прохождение таможни» и «Как проскочить польскую границу». Парни оказались на редкость внимательными, ибо учить достопримечательности Дрездена им было на фиг не интересно, а вот автоперегон был животрепещущей темой в 90-х. Особенно для мальчишек.
Уроки немецкого, конечно, тоже были. И было ощущение, знакомое всем преподавателям иностранных языков: если у ученика нет мотивации, то научить его языку не получится, хоть ты тресни. И мотивация – не галочка в аттестате, а осознанное желание говорить на чужом языке. В этой связи практиканту Тимофею Копылову заинтересованные мальчишки-середнячки опять-таки понравились больше, чем отличницы-зубрилы. А вот написание собственной дипломной работы владимирский рокер вспоминает как страшный сон:
— Меня еле допустили до экзаменов. Я, если не за границей был, то в «переходе» играл в хэви-метал… Мне тогда было важно гитару купить, микрофон и процессор с комбом. Вот это я чётко помню.
Сейчас вопрос покупки или апгрейда музыкальных инструментов уже настолько неактуален, что Тимофей Копылов вполне может порассуждать о том, чем заняться, например, на пенсии. Говорит, что не отказался бы и от преподавания. Истории, например, или иностранного языка. Тем более, что живёт рядом со школой. За посещаемость уроков априори можно не беспокоиться. Если только Шнур не придёт в соседний класс читать лекцию по русскому. С Днём учителя, Тимофей!
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Анастасия Колова: "Этой героической профессии нужно отдавать всю себя"
Главный редактор «Авторадио — Владимир» Анастасия Колова закончила филологический факультет педагогического университета в 2005 году.
В школе она никогда не работала, но вот обязательную практику на старших курсах проходила. Пришла пробовать себя в роли педагога в родную школу № 36 г. Владимира.
Достались ей средние и старшие классы. Старшеклассники к молодой практикантке отнеслись с симпатией. Ее талант высоко оценили и методисты, даже пророчили девушке великое будущее на ниве педагогического труда. Но не сложилось.
Во время практики Анастасии удалось по –настоящему поработать: попросили подменить заболевшую учительницу в 6 классе.
— Я согласилась, но с удивлением отметила для себя, с каким сочувствием и даже жалостью смотрели на меня остальные педагоги, провожая на первый урок. Одна учительница даже подошла и сказала, мол, держись, все будет хорошо. Урок прошел идеально. Дети были открытые, слушали с интересом, отвечали. Каково же было мое удивление, когда мне сказали, что это был самый трудный класс в параллели. Их сложно было собрать и установить дисциплину. И все педагоги искренне удивлялись и спрашивали, как удалось добиться такого результата.
В этом классе Анастасия проработала около месяца, с детьми сложили теплые и дружеские отношения, несмотря на принципиальность начинающего педагога.
Наша героиня не завышала отметки, а одному мальчику, для которого русский был неродным, даже поставила «двойку» за четверть.
— Сейчас бы я, конечно, была более снисходительна. Мальчишке тяжело давался язык, он с трудом говорил и писал. Но правду говорят, что молодые учителя — максималисты. Ко мне даже подходили старшие коллеги и просили исправить несчастному эту «двойку», но я не согласилась. Парень, кстати, на меня совсем не обиделся. Расставались мы буквально со слезами на глазах. Но работать в школе я не стала: этой героической профессии нужно отдавать всю себя. Я была к этому не готова.
Ну что же, Анастасия, практика-то все же была! С Днем учителя!
Конечно, это далеко не полный список выпускников владимирского педвуза, которые преуспели в других профессиях. Только редакции «Призыва» работают журналисты, обозреватели и редакторы, которые имеют педагогическое образование. Среди них и ваш покорный слуга. Так что, коллеги, нас тоже с праздником!
Олег Беспалов, Дарья Ермолина (заметка про Анастасию Колову)
Заглавное фото — с личной страницы Тимофея Копылова «ВКонтакте»
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