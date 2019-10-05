Известные выпускники педвуза, которые ушли из школы

Начнём с Андрея Шохина — главы администрации города Владимира. Тем более, что на День учителя – 5 октября — приходится и его собственный день рождения. Мы поздравляем Андрея Станиславовича сразу по двум поводам!

Да, в самом начале трудовой деятельности он был и школьным учителем и даже «Нестором Петровичем» в Школе работающей молодёжи. И это при том, что будущий главный хозяйственник города вовсе не помышлял об учительской карьере.

В детстве, как и полагалось, он мечтал стать космонавтом, потом — спортсменом и даже милиционером. Точные науки давались легко, потому и выбрал физмат ВГПИ для получения высшего образования. Почему не политех? Потому что в то время Андрей Шохин жил аккурат напротив пединститута и уже тогда обнаружил черты хорошего управленца: зачем ездить в ВлГУ за четыре остановки, если другой вуз под боком? Вот и пошёл по наиболее короткой дороге к знаниям.

После пяти лет учёбы Андрей Шохин получил профессию учителя математики и физики. О трудоустройстве выпускника институт тоже позаботился, ведь до начала девяностых в советских вузах действовала система распределения: молодых специалистов отправляли туда, где они были наиболее востребованы.

— В Школу работающей молодёжи – она находилась на Студёной горе – я попал по распределению. Там преподавал физику учащимся, некоторые из которых мне в дедушки годились. Потом ШРМ закрыли, и я попал в школу для детей с тяжёлыми нарушениями речи – там я учил детишек математике, был классным руководителем, вёл кружок фото и проче-прочее-прочее, — вспоминает Андрей Станиславовоч.

Когда в семье Андрея Шохина появился ребёнок, зарплаты учителя стало катастрофически не хватать. Пришлось попробовать себя в коммерческих проектах. Получилось и понравилось. До должности главы горадминистрации было ещё далеко, но появилось желание управлять чем-то более масштабным, чем малый бизнес.

На пути в структуры городской власти потребовалось ещё одно высшее образование – профильное, экономическое, но уже, конечно, безо всех прелестей студенческой жизни. Поэтому самые тёплые воспоминания Андрея Шохина связаны, безусловно, с годами учёбы в альма-матер — педагогическом институте.