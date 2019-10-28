Из-за стихии без электричества остались дома пяти районов области

Обрушившийся минувшей ночью на Владимирскую область шквалистый ветер доставил немало хлопот. Он не только валил деревья и слабоукрепленные конструкции, но и оставил жителей без электричества. Локальные перебои со светом зафиксированы в ряде населённых пунктах Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Гороховецкого и Муромского районов Владимирской области.

Энергетики устраняют последствия стихии.

— В восстановительных работах задействовано 12 бригад в количестве 43 человек и 12 единиц техники. Выдвинуты резервные источники электроснабжения. Особое внимание уделено запитыванию социально значимых объектов, — уточняет пресс-служба «Владимирэнерго».

Сообщается также, что сейчас энергетики работают в усиленном режиме, находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС.

Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). В случае возникновения внештатных ситуаций можно также направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.

Ранее «Призыв» сообщал, что шквалистый ветер, который обрушился на регион прошедшей ночью, переименовал один из районных центров Владимирской области. За считанные минуты город Вязники лишился одной буквы в названии.

Ольга Ефремова

Фото: mrsk-cp.ru