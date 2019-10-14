ИП «А…» не включен в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова Владимирской области о включении информации об ИП «А…» по запросу котировок в электронной форме на выполнение ремонта детского сада по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Полевая, д.9. (извещение № 0328300129419000162).

По данным заказчика, ИП «А…» не исполнил условия контракта, а именно не выполнил работы по предмету контракта в установленный срок – до 25.08.2019 в связи с чем было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Изучив представленные документы, заслушав мнения сторон, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение об отказе удовлетворения обращения заказчика о включении информации об ИП «А…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

«Владимирское УФАС России»