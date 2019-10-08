Инфекционный корпус ОДКБ надеются включить в инвестиционную программу

Областная детская клиническая больница готовится к расширению. Департамент здравоохранения направил заявку на включение строительства инфекционного корпуса ОДКБ в федеральную адресную инвестиционную программу. Проект нового здания уже готов, он прошел экспертизу. Расходы по смете — 1,5 миллиарда рублей. Инфекционное отделение на базе ОДКБ будет рассчитано на 120 коек. Здесь планируют оказывать экстренную интенсивную помощь детям с инфекционными заболеваниями.

— Это будет современное боксированное здание с наличием реанимации. На сегодняшний день определено, что это будет софинансирование федерального и регионального бюджетов. В отношении 90 к 10, насколько мне известно, — поделился информацией Анатолий Уколов, заместитель директора областного департамента здравоохранения. — На сегодняшний день финансирования нет. Есть только строительная площадка и проектно-сметная документация. И планы на строительство 2020-2021 годы.

Сейчас на всю Владимирскую область предусмотрено всего 60 коек для детей -инфекционных больных. В ОДКБ для маленьких пациентов открыто 9 боксов (15 коек ) и 45 коек в инфекционном отделении второй городской больницы. Получается 13 коек на 10 тысяч детского населения. А положено 19 коек, говорят в облздраве. Новый корпус должен будет решить проблему с размещением больных.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

• На протяжении этого года мы проект подали в Минздрав, президент на моём документе написал резолюцию – рассмотреть и доложить вице-премьеру Голиковой. Было принято на уровне Минздрава положительное решение.

• Финансовые средства по проекту должны быть заложены, начиная с 21 года. И сейчас я работаю над тем, чтобы это был не 21 год, поскольку весь пакет документов находится уже в Минздраве. Хоть завтра можно начинать строить. Всё дело в деньгах. Я работаю над тем, чтобы это был 2020 год.

Новое инфекционное отделение укомплектуют по всем современным стандартам, говорит главный врач ОДКБ.

В проекте есть и игровые комнаты. Стройка начнется на месте сквера в северо-восточной части территории больницы. В семиэтажном здании будет приёмное отделение, блок реанимации и интенсивной терапии, отделение для больных, заразившихся кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Предусмотрено и онкологическое отделение.

Светлана Макарова, главный врач ОДКБ:

• Площадь, которая должна быть выделена под строительство, она должна отвечать всем санитарным требованиям. Должна располагаться в 200 метрах от жилого комплекса.

• Одно отделение расположить на 1 этаже не представляется возможным. Поэтому отделение будет располагаться на 2 этажах. Это никак не отразится на качестве оказания медицинской помощи. Везде будет работать медицинский персонал. И если наша задумка свершится, это будет прорыв для Владимирской области.

Вопрос о строительстве нового инфекционного корпуса стоит остро. Ведь к существующему профильному отделению на Токарева много претензий у Росздравнадзора. Больница нуждается в модернизации. Инфекционные койки здесь были созданы по старым санитарным требованиям, говорят медики. Поэтому после строительства инфекционного корпуса ОДКБ можно будет приступить и к ремонту детского инфекционного отделения второй городской больницы.

Ранее «Призыв» сообщал, что изначально строительство нового инфекционного корпуса оценили в 2,5 миллиарда рублей.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыв»