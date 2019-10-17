Игру-бродилку воспитанницы «Кванториума» опробуют слабовидящие дети

Осужденные покровской ИК-2 изготовили пробный образец развивающей игры «Тактильные сказки». Это обучающая игра для слепых и слабовидящих детей. Ее разработала владимирская школьница, ученица технопарка «Кванториум33» Арина Ларина. Игра представляет собой большие пазлы со специальными дорожками, по которым дети могут передвигать фигурки сказочных персонажей. Раскрашивал игру осужденный, который раньше работал старшим художником на фабрике игрушек.

Идею поддержали на всероссийском конкурсе «Юные техники и изобретатели».

Проект Арины Лариной был признан лучшим в номинации «Социальный проект». Талантливой школьнице предложили дальнейшее развитие проекта. С этой целью президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова обратилась к руководству УФСИН России по Владимирской области. Управление инициативу фонда поддержало и предложило помощь в изготовлении игры на производственной базе исправительного учреждения.

— В настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейшем развитии проекта, — уточняют в пресс-службе УФСИН России по Владимирской области.

Ранее «Призыв ТВ» рассказывал еще об одной разработке кванторианцев – электронном поводыре. Устройство призвано помочь человеку, испытывающему проблемы со зрением, распознать предметы перед собой, их свойства и возможности обхода.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области