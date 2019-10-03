Игра, в которую играют люди за тридцать

Примерно два года назад я в первый раз оказалась за столиком с табличкой «Стресс-релиз». Это была вторая «Мозгобойня» во Владимире и второе участие команды в игре. Из шести человек только двое были мне известны. В тот вечер я провела три часа в компании малознакомых людей. И, знаете, это были отличные три часа! В чем секрет популярности офлайн-игр? Почему взрослые люди вдруг полюбили проводить время вместе, отвечая на сложные вопросы? И почему это произошло именно сейчас, когда многие буквально живут в сети? Перед вами небольшое исследование природы популярности так называемых квизов во Владимире.

Заняться больше нечем?

Примерно так я подумала, когда меня позвали поиграть в квиз. А потом мне в голову пришел ответ: а ведь действительно нечем. Какие есть варианты досуга на вечер вторника, именно в эти дни чаще всего проходят, например, игры «Мозгобойня» и «Квиз, плиз!»? Кино или театр: пообщаться не получится совсем. Кафе: общаться придется все время, а когда захочется заглянуть в телефон, обязательно натолкнешься на осуждение «опять ты в своем телефоне?!»

Не знаю, интроверт я или экстраверт, но мне бы хотелось чего-то среднего – такого времяпрепровождения, при котором общения было бы в меру, тему для разговоров подкидывали извне, был бы повод отключить звук на телефоне и возможность впервые в жизни применить свои (казалось бы, бесполезные) знания порядка диезов при ключе.

Те еще запросы, казалось бы. А вот и нет! Спрос рождает предложение, и вот уже в нашем городе две игры в формате квиза, каждая из которых состоит из регулярных игр (раз в две недели), тематических игр, специальных игр, больших игр, а теперь и корпоративных игр. Получается, это не мой специфический запрос, это запрос целой прослойки населения.

Короткая справка

Паб-квиз, или барная викторина, – командная интеллектуальная игра для взрослых людей. Что это такое, объясню на примере той же «Мозгобойни»: семь туров по семь вопросов в каждом, время на обсуждение, текстовые, музыкальные и графические задания. Такие игры зародились в Великобритании еще в 70-х годах. Они должны были привлекать народ в бары. Для последних возможность стать площадкой для взрослых игр сулит только выгоду — люди проводят в заведении несколько часов и делают заказы.

Практика показывает, что паб-квиз – довольно выгодный бизнес, так как викторины пользуются популярностью. К примеру, во Владимире на одной площадке существуют две практически одинаковые игры, которые проходят в разные дни. И «Квиз, плиз!», и «Мозгобойня» нашли свою аудиторию: кому-то нравится одно, кому-то другое, а есть команды, которые посещают оба мероприятия, потому что перерыв в две недели кажется им слишком длинным. Я знаю одного игрока, который играет до пяти раз в неделю: «Мозгобойня», «Квиз», «ЧГК», «60 секунд» и что-то еще.

Все-таки почему?

Почему обычные люди платят деньги за то, чтобы отвечать на вопросы? В самом начале я писала, что больше особо делать нечего. А тут что-то новенькое. Идея во Владимире выстрелила, потому что ничего подобного здесь еще не делали. Были (и есть) интеллектуальные игры «60 секунд» и «ЧГК», но для того, чтобы в них играть, нужно быть эрудитом в седьмом поколении. «Мозгобойня» и «Квиз, плиз!» предлагают вопросы, которые не требуют специальных знаний и на них можно ответить путем логических размышлений.

— Это не просто интеллектуальная игра. Это интересное времяпрепровождение в кругу друзей: просто отдыхаешь, узнаешь что-то новое, получаешь положительные эмоции! Люди идут к нам ради этого. Обычные посиделки уже не интересны. Мы начинали с двух игр в месяц, сейчас проводим до 6 — это очень говорящие цифры, — подчеркивает организатор «Мозгобойни» Сергей Корнилов.

С организаторами викторин соглашается и наш постоянный эксперт — психолог Наталия Фельдман:

— Почему взрослым людям нравится играть? Интеллектуальные игры — это и азарт, и развитие командного взаимодействия, и развитие гибкости, скорости принятия решений, и просто неформальная атмосфера, в которую хочется погружаться снова и снова.

Индустрия взрослых интеллектуальных игр направлена на удовлетворение сразу четырех потребностей: азарт, общение с друзьями, развлечение, новые знания. Так что все просто. Но это не означает, что паб-квизы будут популярными всегда. Первая игра такого формата появилась в Москве в 2015 году, а во Владимире годом позже. И все на них подсели, как точно так же несколько лет назад сидели на квестах. Возможно, через пару лет придумают что-то новое для удовлетворения наших базовых потребностей.

Кто играет?

Целевая аудитория барных квизов в городах-миллионниках – люди в возрасте от 27 до 35 лет. В небольших городах — таких, как Владимир, — обычно собираются игроки постарше. Как формируется команда, расскажу по собственному опыту. Сначала собираются несколько друзей, потом присоединяются друзья друзей, потом чьи-то жены и мужья, потом часть первоначального состава отваливается, потом кто-то просится к вам в команду, потом организаторы вас с кем-то объединяют. Получается солянка, объединенная по одному интересу – игра.

В таком составе мы видимся только на квизе. Договариваемся о следующей игре мы в специально созданном для этого чате в «ВКонтакте», туда же шлем любопытные факты и интересные вопросы, которые могут пригодиться.

А потом появляется корпоративная лига, и уже одурманенные интеллектуальными играми люди собирают команду коллег и тут все заве…

P.S.: Коллектив «Призыва» сегодня участвует в корпоративной лиге «Мозгобойни». Пожелайте нам удачи и встретимся на ринге!

Юлия Назарова

Фото предоставлены владимирской «Мозгобойней» и командой «Стресс-релиз»