И.О. главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» (на момент совершения правонарушения) привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в отношении и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» (на момент совершения правонарушения).

В ноябре 2018 года должностным лицом заказчика была утверждена документация на закупку лекарственных средств (Цитиколин) в 2019 году для нужд ГБУЗ ВО «Александровская районная больница».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» (на момент совершения правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.