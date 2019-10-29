«Хрустальный лебедь» разлетелся по музыкальным районам

Душа поёт, когда русская песня льётся рекой, а поют её таланты со всей Владимирской области. Более 400 артистов в составе 40 коллективов участвовали в хоровом фестивале «Хрустальный лебедь». Вот уже девятый раз он проходил на базе общественной организации «Милосердие и порядок». Следующий конкурс – юбилейный.
Народный коллектив «Лада» участвовал в «Хрустальном лебеде» четырежды. Становился серебряным призером. А в этот раз артисты из Кольчугино сумели завоевать первое место! Певческий коллектив создан в Литвиновском сельском Доме культуры. В прошлом году хор отметил своё 65-летие. Сейчас в нём выступают 20 человек. Говорят, нашли друг друга «по цепочке»: деревенские жители поют уже давно, а вот городские присоединились позже. «Лада» выступает на многих районных площадках, одна из любимых — концертный зал общественной организации «Милосердие и порядок».
Нина Ястребова, участница народного хора «Лада» (г. Кольчугино):
- С «Милосердием и порядком» мы дружим очень давно. На этой сцене дали уже 4 сольных концерта. И принимаем участие во всех мероприятиях, когда они нас приглашают.
- 25 лет нашим коллективом руководит Александр Анатольевич Волков. Благодаря ему мы очень многому добились. Много лет мы имеем звание народного хора. Репертуар у нас каждый раз обновляется. Появляется много не только народных, но и эстрадных песен. Стараемся идти в ногу со временем.
- Наш руководитель очень строгий. И он всегда старается, чтобы мы были на высоте. Мы очень много репетируем, очень долго готовимся, и наш коллектив добивается успехов. Даже в прошлом году, участвуя во всероссийском конкурсе хоровых коллективов, мы стали лауреатами. Чем очень горды.
Председателем жюри конкурса «Хрустальный лебедь» в нынешнем году стала хормейстер Татьяна Владимирова, главный хормейстер владимирского театра «Разгуляй». По её словам, критерии оценки артистов достаточно серьёзные. Жюри обращает внимание на костюмы, внешний вид артистов и даже на то, как те выходят на сцену. Важно показать строй, сложившийся ансамбль, чёткую дикцию исполнителей. Оценивается выбор произведения, артистичность и эмоциональность конкурсантов.
Татьяна Владимирова, хормейстер театра «Разгуляй» (г. Владимир), председатель конкурсного жюри:
- Певческие стили имеют очень большое значение в песенном, хоровом творчестве. В одной деревне могут петь иначе, чем в другой, одну и ту же песню. Здесь могут быть различия.
- Пение объединяет. Хоровое пение — это общение, в первую очередь. Ну и, конечно, соблюдение традиций. Если исполнять народные песни, надо помнить свои корни. Будем смотреть, как подготовились. Естественно, все покажут всё самое лучшее.
Гран-при конкурса хоров завоевал народный ансамбль «Хромка» из Мурома. В следующем году коллективу исполняется 25 лет. Сейчас в его репертуаре, который пополняется и авторскими произведениями, более 400 песен. Изюминка творчества «Хромки» — частушки. Их уже слышали за пределами региона.
— Ездим везде. И в Новосибирске с гастролями были, и в программе «Играй, гармонь!» участвовали, и в Кремлёвском Дворце выступали. У нас в коллективе 10 человек, основную часть составляют женщины. А вот два гармониста и руководитель — мужчины. В «Милосердии и порядке» мы тоже давали концерт. Хорошо, что есть такая площадка, где люди со всей области могут показать свои таланты. Мы выступаем для души. Песни, пляски — всё идет от души, — уверен Анатолий Ладонкин, гармонист ансамбля «Хромка».
Первое место на конкурсе «Хрустальный лебедь» также получил хор «Вдохновение» ЗАТО города Радужный, а сертификат на экскурсионную поездку вручили народному ансамблю «Дубравушка» из села Небылое Юрьев-Польского района.
За 9 лет музыкальный фестиваль объединил более 2500 любителей хорового творчества со всего региона. Традиционно все участники праздника получили дипломы, подарки и заряд энергии на участие в следующих конкурсах. Интерес к мероприятию среди жителей Владимирской области постоянно растёт.
Татьяна Данилова
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