«Хрустальный лебедь» разлетелся по музыкальным районам

Душа поёт, когда русская песня льётся рекой, а поют её таланты со всей Владимирской области. Более 400 артистов в составе 40 коллективов участвовали в хоровом фестивале «Хрустальный лебедь». Вот уже девятый раз он проходил на базе общественной организации «Милосердие и порядок». Следующий конкурс – юбилейный.

Народный коллектив «Лада» участвовал в «Хрустальном лебеде» четырежды. Становился серебряным призером. А в этот раз артисты из Кольчугино сумели завоевать первое место! Певческий коллектив создан в Литвиновском сельском Доме культуры. В прошлом году хор отметил своё 65-летие. Сейчас в нём выступают 20 человек. Говорят, нашли друг друга «по цепочке»: деревенские жители поют уже давно, а вот городские присоединились позже. «Лада» выступает на многих районных площадках, одна из любимых — концертный зал общественной организации «Милосердие и порядок».

Нина Ястребова, участница народного хора «Лада» (г. Кольчугино):

С «Милосердием и порядком» мы дружим очень давно. На этой сцене дали уже 4 сольных концерта. И принимаем участие во всех мероприятиях, когда они нас приглашают.

25 лет нашим коллективом руководит Александр Анатольевич Волков. Благодаря ему мы очень многому добились. Много лет мы имеем звание народного хора. Репертуар у нас каждый раз обновляется. Появляется много не только народных, но и эстрадных песен. Стараемся идти в ногу со временем.

Наш руководитель очень строгий. И он всегда старается, чтобы мы были на высоте. Мы очень много репетируем, очень долго готовимся, и наш коллектив добивается успехов. Даже в прошлом году, участвуя во всероссийском конкурсе хоровых коллективов, мы стали лауреатами. Чем очень горды.

Председателем жюри конкурса «Хрустальный лебедь» в нынешнем году стала хормейстер Татьяна Владимирова, главный хормейстер владимирского театра «Разгуляй». По её словам, критерии оценки артистов достаточно серьёзные. Жюри обращает внимание на костюмы, внешний вид артистов и даже на то, как те выходят на сцену. Важно показать строй, сложившийся ансамбль, чёткую дикцию исполнителей. Оценивается выбор произведения, артистичность и эмоциональность конкурсантов.

Татьяна Владимирова, хормейстер театра «Разгуляй» (г. Владимир), председатель конкурсного жюри:

Певческие стили имеют очень большое значение в песенном, хоровом творчестве. В одной деревне могут петь иначе, чем в другой, одну и ту же песню. Здесь могут быть различия.

Пение объединяет. Хоровое пение — это общение, в первую очередь. Ну и, конечно, соблюдение традиций. Если исполнять народные песни, надо помнить свои корни. Будем смотреть, как подготовились. Естественно, все покажут всё самое лучшее.

Гран-при конкурса хоров завоевал народный ансамбль «Хромка» из Мурома. В следующем году коллективу исполняется 25 лет. Сейчас в его репертуаре, который пополняется и авторскими произведениями, более 400 песен. Изюминка творчества «Хромки» — частушки. Их уже слышали за пределами региона.

— Ездим везде. И в Новосибирске с гастролями были, и в программе «Играй, гармонь!» участвовали, и в Кремлёвском Дворце выступали. У нас в коллективе 10 человек, основную часть составляют женщины. А вот два гармониста и руководитель — мужчины. В «Милосердии и порядке» мы тоже давали концерт. Хорошо, что есть такая площадка, где люди со всей области могут показать свои таланты. Мы выступаем для души. Песни, пляски — всё идет от души, — уверен Анатолий Ладонкин, гармонист ансамбля «Хромка».

Первое место на конкурсе «Хрустальный лебедь» также получил хор «Вдохновение» ЗАТО города Радужный, а сертификат на экскурсионную поездку вручили народному ансамблю «Дубравушка» из села Небылое Юрьев-Польского района.

За 9 лет музыкальный фестиваль объединил более 2500 любителей хорового творчества со всего региона. Традиционно все участники праздника получили дипломы, подарки и заряд энергии на участие в следующих конкурсах. Интерес к мероприятию среди жителей Владимирской области постоянно растёт.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»