Hard Rock Orchestra исполнит мировые рок-хиты во Владимире

Бессмертные композиции таких групп, как Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin, Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses владимирцы смогут услышать на одном концерте. Свой совершенно новый взгляд на исполнение мировых хитов представит камерный оркестр Hard Rock Orchestra. Концерт (12+) состоится 16 ноября на сцене Городского Дворца культуры. Начало в 19.00.

Hard Rock Orchestra – это уникальный по своему составу коллектив. Все участники — настоящие мультиинструменталисты. Так, дирижер без проблем садится за фортепиано и играет на трубе. Барабанщик берет в руки флейту, а кларнетист легко справляется с ролью саксофониста. Начав в 2019 году как струнный оркестр, коллектив уже четырежды выступил с аншлагами в Кремле. Успейте купить билеты!

Ольга Ефремова

Фото группы «Hard Rock Orchestra»