Группа ВТБ провела «День инвестора» в Москве

В московском Центре международной торговли (ЦМТ) состоялась ежегодная встреча представителей группы ВТБ с миноритарными акционерами, инвесторами и частными клиентами банка. В ходе мероприятия, в котором приняли участие более 800 человек, были проведены две рабочие сессии. Первая сессия была посвящена стратегии группы ВТБ на 2019-2022 гг., вторая – развитию технологий в области инвестирования.

В рамках первой сессии об основных стратегических приоритетах группы на 2019-2022 гг. рассказал руководитель департамента стратегии и корпоративного развития Владимир Левыкин. В ходе презентации были подтверждены три основные стратегические задачи группы до 2022 года: повышение качества обслуживания клиентов, интенсивный рост банковского бизнеса и внедрение передовых цифровых технологий. Далее член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал о финансовых ориентирах на 2022 год и ожиданиях по объему прибыли и коэффициенту дивидендных выплат на 2019 год. В сессии в качестве спикера также принимала участие Елена Штыканова, член Консультационного совета акционеров ВТБ, которая рассказала о совместной работе с банком ВТБ в области разработки стратегии развития, в том числе в части вопросов повышения уровня корпоративного управления и социальной ответственности.

В ходе второй сессии – панельной дискуссии «Инвестиции сегодня: новые технологии – новые возможности» – руководитель департамента по работе с клиентами ВТБ Капитал Инвестиции Карапет Лулукян рассказал о большом потенциале рынка инвестиционных продуктов, запуске школы инвестора на сайте ВТБ, посвященном брокерскому обслуживанию, а также представил возможности мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции». Также в рамках данной сессии выступили представители ПАО «Московская биржа» и ИК «АТОН», которые рассказали об актуальных инвестиционных идеях и возможностях для розничных инвесторов, создании маркетплейсов финансовых продуктов и тенденциях российского фондового рынка в целом.

По окончании каждой сессии спикеры ответили на вопросы участников, заданные из зала и посредством мобильного приложения «Акционер ВТБ». Кроме того, участники имели возможность задать интересующие их вопросы любому спикеру в неформальной обстановке или обратиться в любую из 8 консультационных зон: «Предложения для акционеров», «Страховые продукты», «ВТБ Пенсионный фонд», «Виртуальная реальность» (представляющая услуги банка с использованием VR-технологий), «ВТБ Регистратор», «Инвестиционные продукты», «Служба по работе с акционерами» и «Консультационный совет акционеров» (КСА).

Участникам мероприятия, разместившим фотографии с мероприятия в социальных сетях с хэштегами #VTBINVESTORDAY и #ДЕНЬИНВЕСТОРАВТБ, была предоставлена возможность получить билеты на финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Приглашаем ознакомиться с фотоотчетом здесь и здесь.

АО Холдинг ВТБ Капитал