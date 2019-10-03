Граждане Индии нелегально трудились на юрьев-польских аграриев

15 мигрантов обнаружили в одном из сел в Юрьев-Польском районе. В деревянных постройках проживали граждане одной из стран Южной Азии и четыре гражданина Индии в возрасте от 21 до 30 лет. Большинство из них трудились на одном из сельхозпредприятий, не имея соответствующих документов.

По версии следствия, незаконный въезд в Россию мигрантам организовал 55-летнего местный житель. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Уголовное дело об организации незаконной миграции направлено в суд.

Ранее «Призыв» сообщал, что более 120 иностранных граждан задержали в Александровском районе. Около 100 из них находились на территории региона с нарушением действующего миграционного законодательства. Операция была проведена УФСБ России по Владимирской области и полицией при силовой поддержке спецназа «Гром».

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области