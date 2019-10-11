Горячие испанцы, химики, гурманы… Запланируйте интересные встречи на выходные!

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Испанидад 6+
12 октября во всем мире отмечается День испанского языка. Отдел литературы на иностранных языках областной научной библиотеки приглашает всех на встречу с носителями языка из стран Латинской Америки, Мексики, Эквадора, Боливии, где испанский является официальным. Представители этих наций расскажут об особенностях разных вариантов и диалектов их речи. Выпускники лингвистических вузов поделятся своими советами и дадут рекомендации по изучению языка. Юных лингвистов ждет знакомство с испанским алфавитом, они научатся здороваться, прощаться, представляться и считать. Для взрослых проведут открытый урок с основами правил чтения и грамматики, лексического материала, необходимого для поддержания диалогов.
Испанский язык занимает 3-е место по популярности в мире. На нем разговаривали великие мыслители, художники, поэты. Имена Мигеля де Сервантеса, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали известны всему миру. На нем говорят не только в Испании, но и во всей Латинской Америке, отдельных штатах США, в странах Африки. Испанский язык является официальным языком стран ЕС, Африканского союза, Организации объединенных американских государств. В конце XIX века на нем говорили приблизительно 60 миллионов человек, а сегодня – около 500 миллионов человек.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
12 октября с 13.00 до 16.00
Вход свободный
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Первый пенный владимирский фестиваль 18+
На уличном подворье ГРК «Русская деревня» состоится бесплатная дегустация авторских пенных напитков, привезенных московскими, владимирскими и суздальскими гостями на «горячий пенный саммит». Гостям фестиваля будут предложены самые смачные закуски, разносолы и всевозможные домашние заготовки от хранителей русско-деревенских традиций. Все желающие смогут поучаствовать в развлекательной программе. Специальные гости Первого пенного владимирского фестиваля — кавер-банда COVER
ГРК «Русская Деревня»: Московское шоссе, 5
12 октября в 16.00
Вход свободный
Подробности и бронь по тел. 8 (4922) 250-250
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«Mendeleev Lab» («Химическая лабораторная») 12+
Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Владимира при поддержке Владимирской областной научной библиотеки и Педагогического института ВлГУ проводят образовательно-просветительскую акцию «Mendeleev Lab» («Химическая лабораторная»). «Лаборантов» ждут 39 заданий разного типа, которые помогут узнать много новой полезной информации, а также развеять популярные заблуждения об устройстве мира и его взаимодействии с человечеством посредством химических реакций. На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» дается 30 минут, после чего опытные «завлабы» – ведущие ученые и лучшие популяризаторы – назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Вопросы лабораторной могут быть как простыми, так и сложными. Но не стоит бояться, ведь их обязательно разъяснят!
Во Владимире «завлабом» станет Елена Петрова, кандидат технических наук, доцент Педагогического института ВлГУ, преподаватель химии, организатор региональных туров Всероссийской олимпиады по биологии и внутривузовских олимпиад по химии для студентов и школьников. Всех «лаборантов» традиционно ждут сувениры, призы, подарки и бонусы от партнеров «Mendeleev Lab» и сети ИЦАЭ, а также книжные подарки, представленные издательством «Альпина Нон-Фикшн».
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
12 октября в 12.00
Вход свободный
Обязательна регистрация: количество тестовых тетрадей на площадке ограничено
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Дворцовая музыка эпохи Екатерины II 6+
Владимиро-Суздальский музей-заповедник продолжает культурно-образовательный проект «Легенды старой скрипки». На этот раз автор серии лекций-концертов Михаил Трояновский приглашает слушателей в сверкающий Дворцовый зал Музейного центра «Палаты». Там прозвучит удивительная, но почти забытая дворцовая музыка эпохи Екатерины II. Гости услышат сочинения русского «Орфея» Ивана Хандошкина, виртуозно владевшего скрипкой, балалайкой, гитарой. Благодаря помощи русских меценатов, талантливый исполнитель и композитор получил возможность стажироваться у лучших музыкантов Европы.
На концерте прозвучат: скрипичная соната № 1 соль-минор, менуэт и русские народные песни в его обработке «Как на дубчике два голубчика» и «То теряю, что люблю». Зрители также услышат сонату для скрипки и фортепиано до мажор Бориса Березовского и сонату соль-минор Франческо Верачини, одного из самых любимых композиторов императрицы Екатерины Великой.
Музейный комплекс «Палаты»: ул. Большая Московская, 58
13 октября в 13.00
Цена билета – 150-200 руб.
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Арс-Пегас и Павел Быков впервые во Владимире 16+
В рамках всероссийского поэтического тура «Здравствуйте, давно не видели вас!» Владимир впервые посетят известные московские поэты Арс-Пегас и Павел Быков, которые выпустили новые книги стихов и теперь расскажут о них своим читателям. Арс-Пегас — один из ярчайших голосов сетевой поэзии. Голос, звучащий в сотне поэтов, открывшихся публике на его Литературных Понедельниках, в десятках строк и строф, ставших афоризмами со скоростью репоста, но главное — в читателях. Ведь за эпатажным образом и сценичностью — прозрачная и спокойная лирика, которая буквально живёт с тобой после прочтения.
Павел Быков — писатель, преподаватель истории и культурологии, журналист, рок-музыкант, лидер группы «Фронт Наружу», автор книг стихов «Карточный домик» (2011), «Каменный век» (2017) и «сНЕгодность»(2019), музыкально-поэтического альбома «One More» (2017). Член жюри литературного конкурса «Осиянное слово» (2017, 2018), главный организатор и председатель жюри московского «Чемпионата поэзии им. В.В. Маяковского»(2018-2020). Участник Культурного арт-проекта «Мужской голос». Стихи начал писать в 6 лет.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
13 октября в 17.00
Вход свободный
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«Бемоль» 18+
Жителям города предоставляется уникальная возможность посмотреть первый в истории нашего региона полнометражный художественный фильм, снятый во Владимире. В главной роли — замечательный московский актер театра и кино Андрей Филиппак, остальные роли исполнили владимирские актеры. После показа фильма режиссер Сергей Миляев и актеры ответят на вопросы зрителей, расскажут историю создания картины, поделятся планами на будущее.
Клуб «Макстон»: ул. Большая Московская, 19 (бывший кинотеатр «Мир»)
13 октября в 17.00
Цена билета — 150 руб.
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Круглый АРТ 16+
В это воскресенье вас ждет поистине красочный вечер! Теплая дружеская атмосфера, горячий чай с печеньками и возможность почувствовать себя художником. Кто знает, а вдруг вы откроете в себе скрытые таланты!
P.S.: а если у вас завалялись краски, кисти, фломастеры и цветные карандаши — тащите с собой, пригодится все, чем можно рисовать!
Ламповый квартирник КРУГ: ул. Большая Нижегородская, 27г
13 октября в 18.00
Вход свободный
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Конкурс исполнителей романса 6+
В субботу и воскресенье владимирскую публику ждут состязания второго тура IX Всероссийского конкурса исполнителей романса. У всех почитателей жанра есть возможность насладиться виртуозными выступлениями певцов в двух номинациях: «Старинный русский и цыганский романс» и «Классический романс». Жюри предстоит оценить глубину прочтения авторского текста, понимание стиля, артистизм, владение профессиональными навыками и индивидуальность.
Напомним, что Всероссийский конкурс исполнителей русского романса существует с 1995 года. Этот большой праздник музыки, проходящий раз в три года, пользуется устойчивым спросом. С каждым разом растет уровень профессиональной подготовки участников, увеличивается и объем работы жюри. Свое вокальное мастерство публике продемонстрируют 50 участников из 17 регионов России.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
12 и 13 октября в 13.00 и 18.00
Цена билета – 100 руб.
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Семейный киномарафон
Традиционно насыщенные киновыходные предлагает бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок» (расписание действительно оба дня):
10.30 — анимационный фильм «Братья Медведи: Тайна трёх миров» (6+). История о том, как непоседливым медведям и лесорубу Вику приходится объединиться против бандитов, охотящихся за древними сокровищами.
13.30 — комедийный мультфильм «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» (6+). Миссия по спасению галактики ложится на плечи главного героя, а робот Кланк становится его верным другом и помощником.
16.00 — приключенческий мультфильм «Замбезия» (0+). Несмотря на внутрисемейные разногласия, соколёнок Кай всё же отправляется вместе с другими птицами в город мечты…
18.30 — историческая драма «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» (12+). История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни, оккупированной немцами во время Второй мировой войны.
«Милосердие и порядок»: Владимир, ул. Добросельская, 2г
12 и 13 октября в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: oleghalimov.ru
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