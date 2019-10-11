Горячие испанцы, химики, гурманы… Запланируйте интересные встречи на выходные!

12 октября во всем мире отмечается День испанского языка. Отдел литературы на иностранных языках областной научной библиотеки приглашает всех на встречу с носителями языка из стран Латинской Америки, Мексики, Эквадора, Боливии, где испанский является официальным. Представители этих наций расскажут об особенностях разных вариантов и диалектов их речи. Выпускники лингвистических вузов поделятся своими советами и дадут рекомендации по изучению языка. Юных лингвистов ждет знакомство с испанским алфавитом, они научатся здороваться, прощаться, представляться и считать. Для взрослых проведут открытый урок с основами правил чтения и грамматики, лексического материала, необходимого для поддержания диалогов.

Испанский язык занимает 3-е место по популярности в мире. На нем разговаривали великие мыслители, художники, поэты. Имена Мигеля де Сервантеса, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали известны всему миру. На нем говорят не только в Испании, но и во всей Латинской Америке, отдельных штатах США, в странах Африки. Испанский язык является официальным языком стран ЕС, Африканского союза, Организации объединенных американских государств. В конце XIX века на нем говорили приблизительно 60 миллионов человек, а сегодня – около 500 миллионов человек.

Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

12 октября с 13.00 до 16.00

Вход свободный