Годовалый малыш выпал из окна второго этажа. Произошло это в минувшую субботу в Петушках. С травмами мальчик был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Сейчас жизнь малыша вне опасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Известно, что в момент произошедшего малыш находился в комнате один. Оставшись без присмотра, ребенок с дивана, стоящего вблизи окна, залез на подушки, затем на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на землю.

Семья, в которой воспитываются двое маленьких детей, благополучная, проживает в арендованной квартире.

Родителей в очередной раз настоятельно призывают внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. С начала года это уже 12-й ребенок, пострадавший при выпадении из окна. 11 из них получили травмы различной степени тяжести, 4-летнего мальчика из Струнино спасти не удалось.

Ранее «Призыв» сообщал, что шестилетний мальчик чудом не погиб, выпав из окна третьего этажа. Произошло это во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото: sm-news.ru