Главный врач ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница».

В декабре 2018 года должностным лицом заказчика была утверждена документация на выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – главного врача ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница» виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.