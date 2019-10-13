Главный фонтан Владимира накрыли крышкой

Во Владимире законсервировали главный городской фонтан, который находится на Театральной площади. Его, как и в прошлом году, накрыли деревянным щитом. Правда, теперь сделали это вовремя. Его не успели забросать мусором и грязным снегом. Зато юные владимирцы еще смогут вдоволь накататься на самокатах и досках по новой гладкой поверхности в самом центре города. В прошлом году тоже были такие попытки, но тогда в дело вмешалась непогода.

Главный городской фонтан построили в прошлом году на средства фонда Сбербанка. Он сделан по аналогии с тем, что ранее был открыт в Петергофе. Помпезное открытие приурочили к дню города. Со строительством фонтана связано немало трудностей. Пришлось перекладывать коммуникации, перекрывали движение в центре, а из-за спешки и технологических нарушений в Музее хрусталя даже произошло обрушение экспонатов. Как «Призыв» сообщал ранее, даже разбилась ваза.



Фонтан и на сегодня не передан на баланс мэрии. Тем не менее, заботы об его обслуживании и консервации взяли на себя сотрудники муниципального предприятия «Владимирводоканал».

Технические характеристики фонтана:

• Диаметр — 14 метров

• Глубина чаши — 0,5 метра

• Число струй — 114 штук

• Высота подачи воды — от 1,5 до 7,5 м

• Вариативность — 5 режимов работы

Анна Тумановская

Фото «Призыв»