Гигантскую щуку выловили на Оке в районе Мурома

Восьмикилограммовую щуку удалось поймать участникам турнира по рыбной ловле «Окский Трофей-2019», состоявшегося в Муроме. Участие в нем приняли 60 рыбаков из Мурома, Владимира, Касимова, Навашина, Москвы и Санкт-Петербурга. По правилам соревнований команды выезжали на лодках на Оку, ловили спиннингом и, если улов был крупным, везли его на взвешивание. В одном из заездов и был совершён «королевский» улов.

Из Оки вытянули щуку весом 8 килограммов 280 граммов.

В первом туре отличился экипаж Владимира Галкина и Игоря Столярова. Они поймали щуку весом 4 килограмма 646 граммов. Следом экипаж Алексея Абдулина и Алексея Бобкова привёз целых три щуки общим весом 7 килограммов 930 граммов. Во втором туре ожидалась настоящая битва за титул чемпионов, ведь лидеры были уже известны. Однако экипаж Виктора Самойлова и Михаила Шишенка, который занимал третье место по итогам первого тура, смог всех удивить. Щука весом 8 килограммов 280 граммов побила все рекорды.

— Минут 10 пришлось повозить её вокруг лодки, чтобы рыба устала. Причина такого затяжного ужения — сломанный подсак (подсадной сачок. — Прим. ред.), который обломился, когда доставали предыдущую щуку на 5 кг 300 г. Но со второго раза все-таки удалось руками достать щуку в лодку, — рассказал касимовец Виктор Самойлов издательству «Пресса».

Всего во втором туре команда-победитель поймала три рыбины общим весом 15 килограммов 970 граммов. Это новый рекорд ежегодного турнира «Окский Трофей».

Ранее «Призыв» сообщал, что любители посидеть с удочкой на берегу Оки выловили из реки редкую рыбку. Что это за «зверь» и с чем его едят, рыбаки не поняли и решили обратиться к пользователям соцсетей.

Ольга Ефремова

Фото группы «Рыболовный Клуб «Окский Трофей»