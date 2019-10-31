Гигантский шлем откроют на ноябрьские праздники

Долгожданное открытие нового арт-объекта «Лыковский шишак» состоится в грядущую субботу, 2 ноября, в 12.00. Стилизованную копию шлема князя Ярослава Всеволодовича установят в селе Лыково Юрьев-Польского района. Место выбрано в центре села рядом со Свято-Покровским храмом. Там уже подготовлена площадка, оформленная природным камнем.

Шлем был найден в окрестностях села местными крестьянами в 1808 году.

Новая культурная точка, по задумке автора Ивана Карцева, должна олицетворять историческую ценность самого места, где будет установлен памятник, род великих русских князей и начало возникновения военной археологии. Все это смог выразить петербурский скульптор Константин Новиков, воплотив идею в оригинальном решении – представить арт-объект в виде пазла.

— Для меня археология представляется как пазл. Каждый кусочек — это сокровище. Чем больше деталей, тем более ясная картина, — так скульптор презентовал свою работу.

Шлем размером 2 х 2 х 3 метра изготовлен из мартеновской стали с включениями пазлов из латуни.

«Лыковский шишак» стал победителем всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след». Проект новой достопримечательности во Владимирской области получил огромную поддержку от людей со всей страны: за него в конкурсе проголосовали почти 3000 человек, в то время как в селе проживает меньше ста. Установят арт-объект на федеральные деньги.

Ранее «Призыв» писал, что вокзал в Вязниках украсила скульптура соловья. Проект «Вязниковский соловей» также участвовал во всероссийском конкурсе «Культурный след», однако получить грант не удалось. Тогда автор скульптуры Сергей Панков просто подарил ее городу в честь 100-летия со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова.

Ольга Ефремова

Фото: kultsled.ru