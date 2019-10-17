ГИБДД больше не приезжает на ДТП

Схема «попал в аварию — вызвал ГИБДД» больше не работает. Теперь водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, предлагают три сценария оформления документов для получения компенсации по ОСАГО. Либо вызывать аварийных комиссаров, либо составлять европротокол, либо с фотоотчетом приезжать в главный офис ГИБДД на Московском шоссе во Владимире. Областной центр перенял передовой опыт крупных городов страны.

— Есть ДТП, которое подходит по условиям к европротоколу. Не более двух транспортных средств, вина очевидна и все согласны, ущерб не более 100 тысяч рублей. И никто не пострадал. Дабы не задействовать «лишние» силы, ГИБДД назначает время прибытия в инспекцию, — рассказывает старший инспектор ГИБДД города Владимира Валерьян Шируков. — Таким образом, мы уменьшаем число заторовых ситуаций на дорогах. Освобождаем инспекторов ДПС для профилактики и контроля за дорожным движением.

В ГИБДД успокаивают: с простыми ДТП водители смогут справиться самостоятельно.

По данным Центробанка, число отказов в компенсации материального ущерба в результате ДТП, оформленного по европротоколу, минимально — до 7%. И большая часть таких случаев — это мошеннические действия, так называемые, подставы. — Нужны фото и видеоматериалы. Чтобы было видно, где произошло, с какими транспортными средствами, какие повреждения. Если при оформлении бумаг на месте возникли какие-то неточности, то это не страшно. Все поправимо, — считают в ГИБДД.

Начальник УГИБДД по Владимирской области Александр Новиков говорит, что в регионе уже несколько лет число европротоколов не удается поднять выше отметки в 30% от общего числа оформленных ДТП без пострадавших. С учетом сокращений кадрового состава ДПС нововведения особенно актуальны. Не только для города, но и для всей области. К примеру, на весь Суздальский район на дежурство выходят две патрульные машины. А по аварийности район нередко бьет рекорды. Аварийные комиссары, работающие во Владимире, вполне готовы к новаторствам ГИБДД. Понятно, частникам это на руку, дело пойдет в гору.

— В течение дня мы приезжаем к месту ДТП за 5-15 минут. Намного быстрее, чем ГИБДД. Помогаем оформить европротокол по правилам. У нас есть договора со страховыми компаниями. Услуги бесплатные, — рассказывает руководитель службы аварийных комиссаров Сергей Катышев.

Даже если водитель заплатил аварийным комиссарам по тарифу, страховая обязана компенсировать затраты.

В ГИБДД, страховых компаниях и компаниях по урегулированию убытков не видят проблемы в нововведениях. Все опасения и возмущения у водителей вызывает отказ в дежурной части ГИБДД. Инспектора стараются вежливо объяснить все водителям, угодившим в ДТП, и рассказывают варианты оформления документов. Как «Призыв» сообщал ранее, у водителей нередко случаются сложности и при оформлении полисов ОСАГО. Все больше автомобилистов вообще не покупают их, потому что через офисы это сделать очень трудно, а страховым брокерам приходится платить дополнительно.